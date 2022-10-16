استئناف محاكمة نيمار بتهمة "الخداع"

تستأنف إجراءات محاكمة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بتهمة الخداع المحتمل، لدى انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني في 2013.

ويبدأ انعقاد الجلسات الخاصة بالمحكمة التي تنظر القضية التي تضم نيمار ووالده والقيادات السابقة لناديي برشلونة وسانتوس، يوم الإثنين في برشلونة.

ويتهم هؤلاء بشأن الخداع والمنافسة غير العادلة، فيما يخص إخفاء القيمة الحقيقية لصفقة انتقال نيمار من سانتوس إلى برشلونة، بهدف تفادي دفع مبالغ طائلة لشركة "دي إي أس"، الشركة البرازيلية التي تؤكد أنها تمتلك 40% من حقوق اللاعب.

وطالبت الشركة البرازيلية بسجن نيمار ووالده الذي يقوم أيضا بدور وكيل أعماله، والرئيسين السابقين لبرشلونة، ساندرو روسيل وجوسيب بارتوميو لمدة خمسة أعوام، ونفى جميع المتهمين القيام بأي مخالفات.

وتحصلت الشركة البرازيلية على نسبتها فقط من القيمة الأولية للصفقة، والتي أكد برشلونة وسانتوس أنها بلغت 17 مليون يورو ، بينما تبلغ القيمة الحقيقية للصفقة 82 مليون يورو، في الوقت الذي أكد فيه قاضي تحقيق في إسبانيا أن قيمة الصفقة تبلغ 83 مليونا و300 آلف يورو.