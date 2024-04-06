تحطيم منصة التتويج بعد مباراة السوبر الليبي (فيديو)

شهد ملعب طرابلس الدولي حادثة مؤسفة بعد فوز الأهلي على الاتحاد في كأس السوبر الليبي، أمس الجمعة.

وتوج الاتحاد بلقب كأس السوبر الليبي، للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تفوقه على الأهلي طرابلس، بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر مشجعين يحطمون منصة التتويج بعد مباراة السوبر الليبي في ملعب طرابلس الدولي.

والاتحاد هو البطل التاريخي لكأس السوبر الليبي بالفوز باللقب 11 مرة، فيما توج منافسه أهلي طرابلس باللقب مرتين عامي 2000، و2016.

وفي آخر 10 مواجهات مباشرة بين الفريقين فاز أهلي طرابلس أربع مرات، وفاز الاتحاد مرتين، وتعادلا أربع مرات.