حقيقة انتقال رمضان صبحي للزمالك في يناير المقبل
كشفت مصادر قريبة من رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، عن حقيقة وجود خلافات بين اللاعب وناديه، وسينتقل على إثرها لنادي الزمالك المصري خلال فترة انتقالات يناير المقبلة.
وكانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت إلى أن إدارة نادي بيراميدز قررت تخفيض قيمة عقد رمضان صبحي من 37 مليون جنيه إلى 25 مليون جنيه في العقد الجديد، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.
وأشارت تلك التقارير إلى أن نادي بيراميدز اتخذ هذه الخطوة لتراجع مستوى رمضان وفقدانه لمركزه بالفريق لصالح نجوم آخرين، ما دفعه للتهديد بالرحيل إلى الزمالك، والذي يرغب في تدعيم صفوفه بشدة.
وقال مصدر داخل نادي بيراميدز لـ"إرم نيوز" إن هذه الأخبار عارية من الصحة تمامًا، فمجلس الإدارة لم يناقش مستقبل رمضان من الأساس.
وأكد المصدر أنه لم يتم التطرق من جانب إدارة بيراميدز مع اللاعب من أجل خفض قيمة عقده مع ناديه، أو تجديد تعاقده بمبلغ أقل.
وأوضح: "رمضان مستمر مع بيراميدز، وعقده سارٍ دون أي تعديل".
كما كشف مصدر قريب من اللاعب لـ"إرم نيوز" أن رمضان صبحي لن يستمر في مصر حال رحيله عن بيراميدز، سواء في انتقالات يناير المقبلة، أو الصيف القادم.
وشد على أن اللاعب يرغب في تكرار تجربة الاحتراف الأوروبي، أو الرحيل إلى الخليج بعد ارتفاع مستوى التنافسية هناك.
وانتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز في صيف 2020، بعد نهاية إعارته للأهلي قادما من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي في صفقة أثارت جدلا واسعا.
وخلال مسيرته الكروية توج رمضان صبحي بـ10 بطولات، جاءت كالتالي: 4 بطولات دوري عام و3 بطولات كأس السوبر المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبطولة دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مع المنتخب الأولمبي.