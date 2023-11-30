حقيقة انتقال رمضان صبحي للزمالك في يناير المقبل

وقال مصدر داخل نادي بيراميدز لـ"إرم نيوز" إن هذه الأخبار عارية من الصحة تمامًا، فمجلس الإدارة لم يناقش مستقبل رمضان من الأساس.

وأكد المصدر أنه لم يتم التطرق من جانب إدارة بيراميدز مع اللاعب من أجل خفض قيمة عقده مع ناديه، أو تجديد تعاقده بمبلغ أقل.

وأوضح: "رمضان مستمر مع بيراميدز، وعقده سارٍ دون أي تعديل".

كما كشف مصدر قريب من اللاعب لـ"إرم نيوز" أن رمضان صبحي لن يستمر في مصر حال رحيله عن بيراميدز، سواء في انتقالات يناير المقبلة، أو الصيف القادم.

وشد على أن اللاعب يرغب في تكرار تجربة الاحتراف الأوروبي، أو الرحيل إلى الخليج بعد ارتفاع مستوى التنافسية هناك.

وانتقل رمضان صبحي إلى بيراميدز في صيف 2020، بعد نهاية إعارته للأهلي قادما من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي في صفقة أثارت جدلا واسعا.

وخلال مسيرته الكروية توج رمضان صبحي بـ10 بطولات، جاءت كالتالي: 4 بطولات دوري عام و3 بطولات كأس السوبر المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبطولة دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مع المنتخب الأولمبي.