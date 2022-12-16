الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد العين في كأس رابطة المحترفين
يحل فريق العين ضيفا ثقيلا على حساب الوحدة، مساء اليوم الجمعة، في جولة الإياب لدور الثمانية ببطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين (كأس الرابطة).
وتقام أيضا اليوم الجمعة مواجهة أخرى تجمع بين خورفكان وضيفه الشارقة في المرحلة ذاتها.
وتأهل أمس الخميس فريق النصر على حساب الظفرة بعد فوزه بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب وتكرار تفوقه في لقاء الذهاب بنتيجة 3-0.
وصعد أيضا فريق الجزيرة على حساب شباب الأهلي دبي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما في لقاء الإياب بنتيجة 2-2 وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الإياب بين الوحدة وضيفه العين، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات على ملعب (آل نهيان) بنادي الوحدة.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الشحي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.
سيناريوهات التأهل
انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل دون أهداف على ملعب (هزاع بن زايد) معقل العين.
ويحتاج العين أو الوحدة للفوز للتأهل، ولكن التعادل الإيجابي يصب في مصلحة العين بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض.
أسلحة الوحدة
يتطلع الوحدة للعبور إلى نصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على العين بعدما فرض التعادل في عقر داره.
وقال الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، قبل اللقاء إن المواجهة ستكون صعبة لأن العين منافس قوي ولكنه يثق في قدرات لاعبيه لتحقيق الفوز.
وأشار إلى أن لقاء الذهاب شهد العديد من الفرص الضائعة من جانب فريقه ولكن لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب.
ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى راشد علي، وأمامه الرباعي لوكاس بيمنتا وفارس جمعة وعبدالله الكربي وروبن فيليبي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أدريان سيلفا وآلان ماركيز وعلى الأطراف طحنون الزعابي وبيتزي، وفي الهجوم إسماعيل مطر وأمامه جواو بيدرو.
أوراق العين
يسعى العين للعبور أيضا إلى نصف نهائي كأس الرابطة التي يحمل لقبها ويتطلع للحفاظ على البطولة.
وقال المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف، المدير الفني لفريق العين، في المؤتمر الصحفي إن مباراة الوحدة ديربي كبير وتحتاج إلى تركيز شديد، موضحا أن فريقه سيقاتل لتحقيق الفوز في لقاء الوحدة.
وأشار إلى أن فريقه مطالب بتحسين الأداء الهجومي مثلما يدافع بشكل جيد، مؤكدا أن مباراة الإياب ستكون مختلفة لأنها في ضيافة الوحدة والضغوط ستكون كبيرة على المنافس أيضا.
ويعتمد العين على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه الرباعي كوامي أوتون ورافائيل بيريرا وبندر الأحبابي وإيريك جورجينيس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أحمد برمان وبجواره المهدي أوبيلا وماتياس بالاسيوس، مع ثلاثي الهجوم سفيان رحيمي وأندريه يارمولينكو ولابا كودجو.
وقال مشير عثمان، مدرب شباب الأهلي الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن اللقاء سيكون قويا ومفتوحا لجميع الاحتمالات، خاصة أن الوحدة لديه الدوافع القوية لتحقيق الفوز على ملعبه.
وأشار إلى أن العين أيضا قادر على الفوز خارج ملعبه، مؤكدا على أن عناصر الخبرة مثل إسماعيل مطر ستلعب دورا مهما في مثل هذه المواجهات.