الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد العين في كأس رابطة المحترفين

أسلحة الوحدة

يتطلع الوحدة للعبور إلى نصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على العين بعدما فرض التعادل في عقر داره.

وقال الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، قبل اللقاء إن المواجهة ستكون صعبة لأن العين منافس قوي ولكنه يثق في قدرات لاعبيه لتحقيق الفوز.

وأشار إلى أن لقاء الذهاب شهد العديد من الفرص الضائعة من جانب فريقه ولكن لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب.

ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى راشد علي، وأمامه الرباعي لوكاس بيمنتا وفارس جمعة وعبدالله الكربي وروبن فيليبي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أدريان سيلفا وآلان ماركيز وعلى الأطراف طحنون الزعابي وبيتزي، وفي الهجوم إسماعيل مطر وأمامه جواو بيدرو.