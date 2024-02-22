الأهلي المصري: الفريق في ورطة بغانا (صور)

وتعرضت الطائرة التي تقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أزمة كبيرة فور وصولها مطار أكرا بغانا، بعد تعرضها لحادث في المطار.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن "الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا، تعرضت لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود".

وأضاف الأهلي في بيانه: "وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن، وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة".