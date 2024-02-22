الأهلي المصري: الفريق في ورطة بغانا (صور)
أعلن النادي الأهلي، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة في غانا وقعت ""في ورطة"، بسبب حادث تعرضت له الطارة الخاصة التي تنقل اللاعبين إلى كوماسي لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا.
وتعرضت الطائرة التي تقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أزمة كبيرة فور وصولها مطار أكرا بغانا، بعد تعرضها لحادث في المطار.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن "الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء اليوم إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا، تعرضت لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، حيث هبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود".
وأضاف الأهلي في بيانه: "وأثناء قيام المعدة المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدًا للإقلاع، اصطدمت المعدة بمقدمة الطائرة، مما تسبب في عدم صلاحيتها للطيران في الوقت الراهن، وعليه باتت بعثة الأهلي في ورطة".
وتابع النادي الأحمر في بيانه: "يبحث الجهاز الإداري عن فندق للإقامة به الليلة، في ظل عدم توافر طيران داخلي لاستكمال الرحلة إلى كوماسي".
وفي ذات الوقت تقوم إدارة النادي باتصالات مكثفة مع وزارة الطيران لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
واختتم الأهلي بيان قائلا: "في ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء".