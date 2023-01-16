منتخب عمان يصعق البحرين ويضرب موعدا مع العراق في نهائي خليجي 25 (فيديو)

وسبق أن تواجه منتخبا العراق وعمان في الجولة الأولى من دور المجموعات وتعادلا فيها 0/0.

ومنتخب الكويت هو أكثر منتخب تتويجا بكأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، ولقبين لكل من عمان والإمارات ولقب وحيد للبحرين.

وكان لقبا عمان في كأس الخليج العربي في نسختي 2009 و2017.