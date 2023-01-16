منتخب عمان يصعق البحرين ويضرب موعدا مع العراق في نهائي خليجي 25 (فيديو)
ضرب منتخب عمان موعدا مع العراق في نهائي خليجي 25 بعد الفوز الصعب بنتيجة 1/0 على البحرين في نصف النهائي.
واستمر التعادل السلبي بين المنتخبين حتى الدقيقة 83 عندما سجل جميل سليم اليحمدي هدفا بتسديدة يمينية رائعة من مسافة بعيدة.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الخميس المقبل على إستاد البصرة الدولي.
ويعود آخر فوز للبحرين على عمان في كأس الخليج العربي إلى نسخة 204 في خليجي 16، ومنذ ذلك الحين تواجها 6 مرات في بطولات كأس الخليج العربي فاز منتخب عمان في 4 مرات وتعادلا مرتين.
وفي 4 مباريات لمنتخب عمان في خليجي 25 حقق الأحمر الفوز 3 مرات وتعادل مرة.
وسبق أن تواجه منتخبا العراق وعمان في الجولة الأولى من دور المجموعات وتعادلا فيها 0/0.
ومنتخب الكويت هو أكثر منتخب تتويجا بكأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، ولقبين لكل من عمان والإمارات ولقب وحيد للبحرين.
وكان لقبا عمان في كأس الخليج العربي في نسختي 2009 و2017.