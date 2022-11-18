طائرات F16 ترافق بعثة بولندا في طريقها إلى قطر لأسباب أمنية (فيديو)

وقُتل شخصان بصاروخ في قرية بولندية بالقرب من الحدود بين أوكرانيا وبولندا يوم الثلاثاء الماضي مما تسبب في أزمة كبيرة بين بولندا وروسيا.

وأكد السفيران البريطاني والبولندي لدى الأمم المتحدة أن روسيا تتحمل المسؤولية عن سقوط الصاروخ في بولندا، بينما قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: "لقد توقفنا منذ فترة طويلة عن الدهشة من محاولاتكم في أي ظرف من الظروف لإلقاء اللوم على روسيا في كل شيء".

وفي آخر المباريات الودية لرفاق القائد روبرت ليفاندوفسكي أحرز البديل كشيشتوف بيونتيك هدفا متأخرا ليضمن فوز بولندا 1-صفر على تشيلي في وارسو يوم الأربعاء قبل يوم واحد من السفر إلى قطر.

وستعتمد بولندا بشكل كبير على ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد القادم من بايرن ميونخ الصيف الماضي، وذلك من أجل تسجيل الأهداف والتأهل إلى دور الستة عشر لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما عندما تجاوزت دور المجموعات في مونديال المكسيك 1986.

ومنذ ذلك الحين بلغت النهائيات ثلاث مرات أخرى في 2002 و2006 و2018 وحققت فوزا واحدا مقابل هزيمتين في كل مجموعة.

ويرى ليفاندوفسكي البالغ عمره 34 عاما أن الأرجنتين من المرشحين للتتويج باللقب كما أن المكسيك تتحلى بالخطورة دائما في البطولات الكبرى فضلا عن قوة المنتخب السعودي في آسيا.