رسميًا: المغرب يُشيّد استادًا جديدًا ويطور 6 ملاعب أخرى قبل كأس العالم 2030

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه تم توقيع اتفاق، في اليوم نفسه، بين الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار المملوك للدولة لتمويل الاستاد الجديد ليكون جاهزًا، بحلول 2028، بتكلفة إجمالية قدرها 5 مليارات درهم (500 مليون دولار).

وأضاف أن الملاعب الستة التي سيتم تجديدها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025، وكأس العالم 2030، تقع في مدن: أغادير، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، والرباط، وطنجة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عرض المغرب، وإسبانيا، والبرتغال، لتنظيم كأس العالم 2030، لكنه قال أيضًا إن أوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي، ستستضيف 3 مباريات للاحتفال بالذكرى المئوية لانطلاق البطولة.

وسيكون المغرب ثاني دولة أفريقية تستضيف كأس العالم بعد جنوب أفريقيا العام 2010.