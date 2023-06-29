بعد اعتزالها.. كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا تعلن عودتها للتنس

وكتبت فوزنياكي عبر تويتر: "خلال السنوات الثلاث الماضية بعيدا عن اللعبة استطعت تعويض عائلتي عن الوقت الذي قضيته بعيدا عنها، أصبحت أما لطفلين جميلين أشعر بالامتنان لهما".

وقالت: "لكن لا يزال لدي أهداف أريد تحقيقها، أريد أن أثبت لطفلي أن بمقدورك أن تسعى لتحقيق أحلامك بغض النظر عن سنك أو دورك".

وأضافت: "قررنا كأسرة أن الوقت قد حان. سأعود للعب ولا أطيق الانتظار!".