بعد اعتزالها.. كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا تعلن عودتها للتنس
أعلنت الدنماركية كارولين فوزنياكي، المصنفة الأولى عالميا سابقا، اليوم الخميس عودتها للتنس عقب اعتزالها رسميا في يناير كانون الثاني 2020 لتكوين أسرة.
وكانت كارولين فوزنياكي قد أعلنت اعتزالها قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة 2020 في سن 29.
وكتبت فوزنياكي عبر تويتر: "خلال السنوات الثلاث الماضية بعيدا عن اللعبة استطعت تعويض عائلتي عن الوقت الذي قضيته بعيدا عنها، أصبحت أما لطفلين جميلين أشعر بالامتنان لهما".
وقالت: "لكن لا يزال لدي أهداف أريد تحقيقها، أريد أن أثبت لطفلي أن بمقدورك أن تسعى لتحقيق أحلامك بغض النظر عن سنك أو دورك".
وأضافت: "قررنا كأسرة أن الوقت قد حان. سأعود للعب ولا أطيق الانتظار!".
يذكر أن كارولين فوزنياكي عندما أعلنت اعتزالها قالت إنها تريد الإنجاب من زوجها، لاعب السلة الأمريكي المعتزل ديفيد لي، ومنذ ذلك الحين أنجبت ابنتهما أوليفيا وابنهما جيمس.
وتصدرت اللاعبة الدنماركية الترتيب العالمي للاعبات التنس المحترفات لمدة 71 أسبوعا وحققت 30 لقبا في منافسات الفردي بينها بطولة أستراليا المفتوحة 2018.