حكيم زياش يخطف تعادل قاتلا لغلطة سراي ويُقرب مانشستر يونايتد من وداع دوري أبطال أوروبا

افتتح مانشستر التسجيل عبر غارناتشو الذي دخل الى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ان سجّل هدفا اكروباتيا ضد ايفرتون في نهاية الاسبوع، وافتتح التسجيل في اسطنبول إثر تمريرة من فيرنانديش.

وتحوّل فيرنانديز من ممرر الى هدّاف بعد سبع دقائق مضاعفا تقدم فريقه بعدما سدّد كرة مقوسة جميلة من على مشارف المنطقة.

ورفض غلطة سراي تسليم المباراة وتمكن الدولي المغربي زياش من ابقاء حظوظه قائمة، وقلّص الفارق قبل نهاية الشوط الاول من ركلة حرّة مباشرة من مسافة 23 مترا.

وظن يونايتد انّه حسم النتيجة عندما سجّل مكتوميناي هدفا ثالثا في مطلع الشوط الثاني إثر هجمة مرتدة.

ومرة جديدة، أثبت زياش علو كعبه وأبقى فريقه في المباراة من ركلة حرة أخرى.

وقلب أصحاب الارض المباراة رأسا على عقب وعادلوا النتيجة ومرة جديدة، وكان لزياش دور محوري بعدما مرّر لكيريم أكتوركوغلو الذي استقبلها ببراعة وسددها كرة في الزاوية العليا.