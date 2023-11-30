حكيم زياش يخطف تعادل قاتلا لغلطة سراي ويُقرب مانشستر يونايتد من وداع دوري أبطال أوروبا
قاد المغربي حكيم زياش فريقه غلطة سراي التركي إلى قلب تأخره بهدفين وانتزاع التعادل أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-3 يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
افتتح مانشستر التسجيل عبر غارناتشو الذي دخل الى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ان سجّل هدفا اكروباتيا ضد ايفرتون في نهاية الاسبوع، وافتتح التسجيل في اسطنبول إثر تمريرة من فيرنانديش.
وتحوّل فيرنانديز من ممرر الى هدّاف بعد سبع دقائق مضاعفا تقدم فريقه بعدما سدّد كرة مقوسة جميلة من على مشارف المنطقة.
ورفض غلطة سراي تسليم المباراة وتمكن الدولي المغربي زياش من ابقاء حظوظه قائمة، وقلّص الفارق قبل نهاية الشوط الاول من ركلة حرّة مباشرة من مسافة 23 مترا.
وظن يونايتد انّه حسم النتيجة عندما سجّل مكتوميناي هدفا ثالثا في مطلع الشوط الثاني إثر هجمة مرتدة.
ومرة جديدة، أثبت زياش علو كعبه وأبقى فريقه في المباراة من ركلة حرة أخرى.
وقلب أصحاب الارض المباراة رأسا على عقب وعادلوا النتيجة ومرة جديدة، وكان لزياش دور محوري بعدما مرّر لكيريم أكتوركوغلو الذي استقبلها ببراعة وسددها كرة في الزاوية العليا.
وباتت حظوظ مانشستر يونايتد بالتأهل الى دوري أبطال أوروبا خاضعة لحسابات دقيقة ولا يسيطر عليها وحده، حيث بقي متذيّلا لترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بالتساوي مع كوبنهاغن الدنماركي الذي يواجه في وقت لاحق بايرن ميونيخ (12 نقطة)، علمًا انّ الاخير ضمن مسبقا صدارة المجموعة وتأهله الى الادوار الاقصائية.
في المقابل، يحتل غلطة سراي المركز الثاني برصيد 5 نقاط وأبقى حظوظه مرتفعة قبل مواجهة كوبنهاغن في الجولة الاخيرة.
ويتبقى ليونايتد مباراة واحدة امام بايرن في المسابقة القارية، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في أولد ترافورد لإبقاء أي آمال بالتأهل.