كارولينا موخوفا تصعق سبالينكا "المصنفة الثانية" وتتأهل لنهائي رولان غاروس

وكانت سبالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، بحاجة للفوز باللقب في باريس لتعتلي صدارة الترتيب، لكنها أهدرت فرصتها عندما كانت متقدمة 5-2 في المجموعة الثالثة، لتخسر أمام اللاعبة التشيكية الموهوبة التي فازت بآخر خمسة أشواط على التوالي.

ولم تحاول موخوفا، آخر لاعبة غير مصنفة متبقية في منافسات الرجال والسيدات، مضاهاة ضربات سبالينكا القوية من الخط الخلفي، لكنها اعتمدت على مهارتها والمزج بين الضربات والتركيز على الضربة الخلفية لمنافستها.

ولم تتمكن سبالينكا من استخدام ضربتها الأمامية القوية كما يحلو لها، وبدت مضطربة.