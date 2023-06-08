كارولينا موخوفا تصعق سبالينكا "المصنفة الثانية" وتتأهل لنهائي رولان غاروس
أطاحت كارولينا موخوفا، غير المصنفة، بأرينا سبالينكا المصنفة الثانية 7-6 و6-7 و7-5، بعد أن تكفلت نقطة واحدة بتجنيبها الخسارة، لتتأهل إلى نهائي فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، وتنهي حلم لاعبة روسيا البيضاء في اعتلاء صدارة التصنيف العالمي.
وكانت سبالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة، بحاجة للفوز باللقب في باريس لتعتلي صدارة الترتيب، لكنها أهدرت فرصتها عندما كانت متقدمة 5-2 في المجموعة الثالثة، لتخسر أمام اللاعبة التشيكية الموهوبة التي فازت بآخر خمسة أشواط على التوالي.
ولم تحاول موخوفا، آخر لاعبة غير مصنفة متبقية في منافسات الرجال والسيدات، مضاهاة ضربات سبالينكا القوية من الخط الخلفي، لكنها اعتمدت على مهارتها والمزج بين الضربات والتركيز على الضربة الخلفية لمنافستها.
ولم تتمكن سبالينكا من استخدام ضربتها الأمامية القوية كما يحلو لها، وبدت مضطربة.
وخسرت سبالينكا شوط إرسالها وتقدمت موخوفا 5-4، لكن اللاعبة التشيكية أهدرت فرصة لحسم المجموعة وردت لاعبة روسيا البيضاء الكسر مباشرة، لكن التشيكية حسمت المجموعة في الفرصة الثانية التي سنحت لها في الشوط الفاصل.
وخسرت لاعبة روسيا البيضاء إرسالها في بداية المجموعة الثانية، قبل أن تتبادل اللاعبتان كسر الإرسال مرتين، لكن سبالينكا حصلت على فرصتين للفوز بالمجموعة في الشوط الفاصل.
وأهدرت سبالينكا الفرصة الأولى عندما ارتكبت خطأ مزدوجا، لكنها أدركت التعادل في الفرصة التالية.
وأهدرت سبالينكا أربع فرص للكسر في الشوط الثاني، لكنها كسرت إرسال منافستها لتتقدم 4-2.
وبعدما كانت نقطة كفيلة بتجنيب موخوفا خسارة المباراة، عندما كانت متأخرة 5-2، انتفضت لتفوز بخمسة أشواط متتالية، وتتأهل إلى نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها.