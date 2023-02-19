دوري أبطال آسيا: ضربات الترجيح تمنح الدحيل بطاقة التأهل إلى ربع النهائي على حساب الريان (فيديو)

تأهل الدحيل القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب) بعد فوزه بضربات الترجيح (7/6) بعد التعادل 1/1 على مواطنه الريان على استاد الثمامة اليوم الأحد.

وانتهى الشوطان الأول والثاني على تعادل سلبي ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.