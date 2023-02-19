دوري أبطال آسيا: ضربات الترجيح تمنح الدحيل بطاقة التأهل إلى ربع النهائي على حساب الريان (فيديو)
تأهل الدحيل القطري إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا (منطقة الغرب) بعد فوزه بضربات الترجيح (7/6) بعد التعادل 1/1 على مواطنه الريان على استاد الثمامة اليوم الأحد.
وانتهى الشوطان الأول والثاني على تعادل سلبي ليتجه الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.
وسجل محمد مونتاري هدف التقدم للدحيل في المباراة في الدقيقة 107 من ضربة رأسية بعد كرة عرضية متقنة من إيدميلسون جونيور.
وفي الوقت الذي كان يستعد فيه الدحيل للاحتفال بالتأهل سجل ستيفين نزونزي هدفًا للريان في الدقيقة 120+2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا خطأ من دفاع الدحيل.
وفي ضربات الترجيح فاز الدحيل 7/6.
والسد هو الفريق القطري الوحيد الذي فاز بدوري أبطال آسيا وكان ذلك في مرتين عامي 1989 و2011.
وتستكمل مباريات دور الـ16 بمواجهة الشباب السعودي وناساف كارشي على استاد الجنوب في وقت لاحق.
وغدًا الإثنين، يلعب الهلال السعودي مع شباب الأهلي دبي، والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان.
وفي ديسمبر الماضي، أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اختيار قطر لاستضافة مباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، وذلك بنظام التجمع.
وتقام قرعة دور الثمانية، لفرق غرب آسيا، يوم الثلاثاء المقبل.