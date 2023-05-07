ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يسحق فولفسبورغ بسداسية ويتمسك بالمنافسة
استعاد بروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بسرعة بفوزه الكبير على ضيفه فولفسبورغ 6-0 يوم الأحد على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في ختام المرحلة 31 من الدوري الألماني.
وعوض بروسيا دورتموند تعثره أمام مضيفه بوخوم 1-1 في المرحلة الماضية في مباراة حرم خلالها من ركلة جزاء صحيحة، ما كلفه التنازل عن الصدارة لصالح العملاق البافاري بايرن ميونخ.
وحسم دورتموند نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر كريم أديمي والإيفاوري سيباستيان هالر والهولندي دونيال مالين.
وأضاف دورتموند ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر لاعب وسطه الانجليزي جود بيلينغهام وأديمي الذي أهدر أيضاً ركلة جزاء في الدقيقة 65.
وعزز دورتموند موقعه في المركز الثاني برصيد 64 نقطة معيدا الفارق الى نقطة واحدة بينه وبين بايرن ميونيخ الفائز على مضيفه فيردر بريمن 2-1 السبت.
في المقابل، تجمد رصيد فولفسبورغ عند 46 نقطة في المركز السابع بعدما مني بخسارته التاسعة هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الألماني: