ترتيب الدوري الألماني: بروسيا دورتموند يسحق فولفسبورغ بسداسية ويتمسك بالمنافسة

وعوض بروسيا دورتموند تعثره أمام مضيفه بوخوم 1-1 في المرحلة الماضية في مباراة حرم خلالها من ركلة جزاء صحيحة، ما كلفه التنازل عن الصدارة لصالح العملاق البافاري بايرن ميونخ.

وحسم دورتموند نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر كريم أديمي والإيفاوري سيباستيان هالر والهولندي دونيال مالين.

وأضاف دورتموند ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر لاعب وسطه الانجليزي جود بيلينغهام وأديمي الذي أهدر أيضاً ركلة جزاء في الدقيقة 65.