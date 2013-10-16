وزير خارجية بريطانيا يسلم الشعلة الأولمبية لرئيس وزراء اليابان

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هيج يؤكد أن دورة الالعاب الأولمبية رمز قوي للغاية على تعاوننا في السنوات العشر المقبلة، فيما قال المسؤول الياباني إن العلاقات اليابانية البريطانية علاقات خاصة.