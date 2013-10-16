وزير خارجية بريطانيا يسلم الشعلة الأولمبية لرئيس وزراء اليابان

لندن ـ اجتمع وزير الخارجية البريطاني وليام هيج مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي الأربعاء وسلمه شعلة دورة لندن الأولمبية وقدم له التهنئة على فوز اليابان بحق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020.
وقال هيج "دورة الالعاب الأولمبية رمز قوي للغاية على تعاوننا في السنوات العشر المقبلة. الساحة معدة لفترة ممتازة للعلاقات البريطانية اليابانية".
وقال أبي إن العلاقات اليابانية البريطانية علاقات خاصة.
وأضاف "أكدت على العلاقات بين اليابان وبريطانيا التي نتفق فيها على أسس الديمقراطية والحرية. كما تربطنا شراكة استراتيجية."
وتراجع الحكومة سياسات دفاعية منها قيود مفروضة ذاتيا على مبيعات السلاح تصل إلى حد الحظر العام لكن تسمح بصادرات إذا توافرت شروط معينة.
وينظر لتخفيف القيود على نطاق واسع باعتباره السبيل لجعل صناعة الدفاع اليابانية أكثر تنافسية ولخفض تكلفة المشتريات الحكومية.