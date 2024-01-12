يوفنتوس يفوز على فروزينوني ويواجه لاتسيو بنصف نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
ساعدت ثلاثية أركاديوش ميليك فريق يوفنتوس على الفوز 4-صفر على فروزينوني، الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس ليضمن الفائز بلوغ قبل نهائي كأس إيطاليا.
افتتح ميليك التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 11، بعد أن أرسل ميشيل تشيروفوليني حارس فروزينوني في الاتجاه الخاطئ بعد احتساب ركلة جزاء بسبب خطأ ضد لاعب الوسط فابيو ميريتي.
وضاعف المهاجم البولندي النتيجة من مسافة قريبة في الدقيقة 38 قبل أن يضيف الهدف الثالث له ولفريقه بعد أن استفاد مانويل لوكاتيلي من خطأ من دفاع فروزينوني ليهيأ الكرة لزميله البولندي مع بداية الشوط الثاني.
ثم أضاف كينان يلدز الهدف الرابع بعد مرور ساعة من اللعب.
وسيواجه يوفنتوس منافسه لاتسيو في مباراتي ذهاب وإياب في قبل النهائي في أبريل المقبل، بعد تأهل فريق المدرب ماوريتسيو ساري للدور ذاته بعد انتصار صعب 1-صفر على روما أمس الأربعاء.