يوفنتوس يفوز على فروزينوني ويواجه لاتسيو بنصف نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

افتتح ميليك التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 11، بعد أن أرسل ميشيل تشيروفوليني حارس فروزينوني في الاتجاه الخاطئ بعد احتساب ركلة جزاء بسبب خطأ ضد لاعب الوسط فابيو ميريتي.

وضاعف المهاجم البولندي النتيجة من مسافة قريبة في الدقيقة 38 قبل أن يضيف الهدف الثالث له ولفريقه بعد أن استفاد مانويل لوكاتيلي من خطأ من دفاع فروزينوني ليهيأ الكرة لزميله البولندي مع بداية الشوط الثاني.

ثم أضاف كينان يلدز الهدف الرابع بعد مرور ساعة من اللعب.