صور.. الحسناء إي جي "سفيرة النوايا السيئة"

تعتبر المصارعة الأميركية من أصل صيني إي جي لي من أكثر المصارعات مشاكسة وبروزاً ضمن حلقات ومهرجانات المصارعة الترفيهية "دبليو دبليو إي".

كما لاحقت المصارعة الحسناء العديد من الشائعات حول علاقتها بالعديد من نجوم المصارعة وهو ما ظهر جلياَ على حلبات المصارعة بعدد كبير من القبل رسمتها على شفاههم دون الاكتراث لأي شيء، وهو ما جعلها "سفيرة النوايا السيئة".

وكانت إي جي بدأت بعلاقة مع العملاق دولف زيغلر، قبل أن تنتقل إلى سي إم بونك، وجون سينا ودانيال براين، وحاولت مع كاين وذا روك وغيرهم الكثير.

ولكنها أيضاً تعتبر من أقوى المصارعات خاصة في البطولات الكبرى، وهي التي حصدت لقب "ليلة الأبطال الأخيرة" في مباراة رباعية حسمتها ببراعة وتوجت باللقب.