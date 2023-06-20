تصفيات أمم أوروبا.. منتخب إنجلترا يكتسح مقدونيا الشمالية وفوز صعب لفرنسا على اليونان

حقق منتخب إنجلترا فوزه الرابع على التوالي في المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا 2024، باكتساح مقدونيا الشمالية 7/0، على ملعب أولد ترافورد اليوم الإثنين.

ووضع هاري كين منتخب إنجلترا في المقدمة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29 بعد كرة عرضية من لوك شاو.

وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من كايل ووكر.