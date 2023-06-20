تصفيات أمم أوروبا.. منتخب إنجلترا يكتسح مقدونيا الشمالية وفوز صعب لفرنسا على اليونان
حقق منتخب إنجلترا فوزه الرابع على التوالي في المجموعة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا 2024، باكتساح مقدونيا الشمالية 7/0، على ملعب أولد ترافورد اليوم الإثنين.
ووضع هاري كين منتخب إنجلترا في المقدمة بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 29 بعد كرة عرضية من لوك شاو.
وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من كايل ووكر.
وجاء ثالث أهداف إنجلترا بتوقيع ماركوس راشفورد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من جوردان هندرسون في الدقيقة 45.
وعاد بوكايو ساكا وسجل الهدف الثاني له والرابع لإنجلترا في الدقيقة 47 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة 51 بطريقة مشابهة للهدف الرابع.
وسجل البديل كالفين فيليبس الهدف السادس لإنجلترا في الدقيقة 64 بعد أقل من 5 دقائق على مشاركته.
واختتم هاري كين سباعية إنجلترا من ضرب جزاء في الدقيقة 73.
وحقق المنتخب الإنجليزي فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، مقابل 6 نقاط لأوكرانيا من 3 مباريات في المركز الثالث.
ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراتين، ثم منتخب مقدونيا الشمالية برصيد 3 نقاط أيضا، لكن من 3 مباريات، وأخيرا منتخب مالطا بلا رصيد من النقاط من 4 مباريات.
فوز صعب لفرنسا
وقاد كيليان مبابي منتخب بلاده فرنسا لفوز صعب بنتيجة 1/0 على اليونان على ملعب فرنسا ضمن المجموعة الثانية.
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي، قبل أن يسجل مبابي الهدف الوحيد في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 56.
وحقق منتخب فرنسا الفوز الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، مقابل 6 نقاط من 3 مباريات لليونان في المركز الثاني.
ويحتل منتخب هولندا المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين، ويملك منتخب إيرلندا 3 نقاط أيضا لكن من 3 مباريات، ويحتل منتخب جبل طارق المركز الأخير بلا رصيد من 4 مباريات.
وفي مباريات أخرى منتخب تركيا 2/0 على ويلز، وتعادل منتخب الدنمارك 1/1 مع سلوفينيا، وسويسرا 2/2 مع رومانيا، وفاز منتخب إيرلندا 3/0 على جبل طارق.
وفي أبرز مباريات يوم غد الثلاثاء، يلعب منتخب البرتغال مع آيسلندا، وبلجيكا مع إستونيا، وإسكتلندا مع جورجيا، وبولندا مع مولدوفا، والسويد مع النمسا.