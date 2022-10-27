ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح يلتحق بكيليان مبابي في الصدارة

التحق المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بالفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وسجل النجم المصري أحد أهداف فوز ليفربول على أياكس 3-0 فيما سجل الفرنسي كليان مبابي هدفين خلال فوز باريس سان جيرمان 7-2 على مكابي حيفا.

ويحتل المركز الثالث كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 5 أهداف.

ورفع الأرجنتيني ليونيل ميسي عدد أهدافه إلى 4 أهداف بعد تسجيله هدفين أيضًا ليدخل بقوة صراع لقب الهداف هذا الموسم، كما قلص الفارق عن غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو في سباق الهداف التاريخي للمسابقة إلى 11 هدفًا فقط 129 هدفًا مقابل 140.

وبعد إجراء 80 لقاء من أصل 125 في النسخة الحالية بلغ عدد الأهداف المسجلة 249 هدفًا بمعدل بلغ 3.12 هدف في اللقاء، وهدف كل 29 دقيقة.

ويحتل نابولي المركز الأول كأقوى هجوم في النسخة الحالية برصيد 20 هدفًا، فيما يحتل هجوم ليفربول المركز الثاني برصيد 15 هدفًا، وباريس سان جيرمان ثالثًا برصيد 14 هدفًا.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

1- الفرنسي كليان مبابي ( باريس سان جيرمان ) والمصري محمد صلاح ( ليفربول ) : 6 أهداف

2- البولندي روبرت ليفاندوفسكي ( برشلونة) والنرويجي إيرلينغ هلاند ( مانشستر سيتي ) : 5 أهداف

3- -الألماني ليروي ساني ( بايرن ميونخ )، والإيطالي جيكومو راسبادوري، والأرجنتيني جيوفاني سيميوني ( نابولي )، والإنجليزي وجود بيلينغهام ( بروسيا دورتموند )، والأرجنتيني ليونيل ميسي ( باريس سان جيرمان )، والإيراني مهدي طارمي ( بورتو ) : 4 أهداف.