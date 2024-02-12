تعادل النهضة والرفاع في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

فرض النهضة العماني التعادل 1/1 على مستضيفه الرفاع البحريني، في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب، اليوم الإثنين.

تقدم الرفاع بهدف سجله علي حرم بضربة رأس في الدقيقة 62، بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى.

وتعادل إنترس جي للنهضة من ضربة رأس أيضا في الدقيقة 77 بعد تمريرة عرضية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الإثنين المقبل على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.

ويلعب العهد اللبناني أمام الكهرباء العراقي غدا الثلاثاء، في المباراة الثانية لذهاب نصف نهائي منطقة الغرب.

والقوة الجوية العراقي والكويت الكويتي أكثر فريقين تتويجا بكأس الاتحاد الآسيوي برصيد 3 ألقاب لكل منهما، مقابل لقبين لكل من المحرق البحريني والفيصلي الأردني.