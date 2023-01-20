راسينغ يقلب الطاولة على بوكا جونيورز ويتوج بكأس السوبر الأرجنتيني (فيديو)
توج فريق راسينغ كلوب بلقب كأس السوبر الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على بوكا جونيورز 2 - 1، يوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
واحتضن استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، قمة كأس السوبر الأرجنتيني بين بوكا جونيورز بطل الدوري، وراسينغ كلوب بطل كأس الأرجنتين.
تقدم بوكا جونيورز بهدف سجله فاكوندو رونكالي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك كاربونيرو التعادل لراسينغ في الدقيقة 20.
وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل غونزالو بيوفي الهدف الثاني لراسينغ من ضربة جزاء.
يذكر أن بطولة الدوري الأرجنتيني ستنطلق يوم 28 من الشهر الجاري.
وأقيمت مباراة كأس السوبر الأرجنتيني للمرة الأولى خارج الأرجنتين، حيث تستضيف أبوظبي البطولة لأول مرة خارج بلاد الفضة.
وتلعب بطولة السوبر الأرجنتيني بموجب اتفاقية بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تمتد لـ 4 سنوات.