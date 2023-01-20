راسينغ يقلب الطاولة على بوكا جونيورز ويتوج بكأس السوبر الأرجنتيني (فيديو)

واحتضن استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، قمة كأس السوبر الأرجنتيني بين بوكا جونيورز بطل الدوري، وراسينغ كلوب بطل كأس الأرجنتين.

تقدم بوكا جونيورز بهدف سجله فاكوندو رونكالي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك كاربونيرو التعادل لراسينغ في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل غونزالو بيوفي الهدف الثاني لراسينغ من ضربة جزاء.