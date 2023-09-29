لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل للملاكمة.. تايسون فيوري يواجه أولكساندر أوسيك في السعودية

وكتب فيوري عبر إنستغرام: "لم يعد بإمكانك الركض مثل الأرنب بعد الآن يا أوسيك، فقد حصلت على ما تريد".

كما أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، يوم الجمعة، إقامة النزال دون الكشف عن الموعد.

وقال آل الشيخ في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "النزال الذي كان الجميع ينتظره لفترة من الوقت، سيقام أخيرا، بطلان للوزن الثقيل في الملاكمة يتواجهان في الحلبة".