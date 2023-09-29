لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل للملاكمة.. تايسون فيوري يواجه أولكساندر أوسيك في السعودية
أعلن الملاكم البريطاني تايسون فيوري، اليوم الجمعة، أنه سيواجه الأوكراني أولكساندر أوسيك في السعودية؛ من أجل توحيد كافة ألقاب الوزن الثقيل للملاكمة تحت قبضة ملاكم واحد بلا منازع، وذلك بعد أشهر من انهيار المحادثات بشأن النزال.
وكتب فيوري عبر إنستغرام: "لم يعد بإمكانك الركض مثل الأرنب بعد الآن يا أوسيك، فقد حصلت على ما تريد".
كما أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، يوم الجمعة، إقامة النزال دون الكشف عن الموعد.
وقال آل الشيخ في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "النزال الذي كان الجميع ينتظره لفترة من الوقت، سيقام أخيرا، بطلان للوزن الثقيل في الملاكمة يتواجهان في الحلبة".
وأضاف: "سيكون نزالا في عالم الملاكمة، العالم سيشاهده ونحن فخورون بأن نكون المستضيف لهذا النزال المنتظر في النسخة الرابعة لموسم الرياض".
وتابع: "نريد أن نؤدي على أكمل وجه وأن نكون على قدر التطلعات المحيطة بهذا الحدث، وبأن نمنح جميع زائري الرياض أفضل تجربة متعلقة بالملاكمة".