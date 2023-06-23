سبب زيارة بيب غوارديولا لمصر
وصل الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لقضاء عطلته الصيفية، بعد تحقيقه إنجازًا تاريخيًا مع السيتيزين.
بيب غوارديولا قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب بدوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ النادي الإنجليزي، وحقق ثلاثية تاريخية وجمع بين أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.
وزار غوارديولا الأهرامات عقب وصوله إلى القاهرة، وتم التقاط عدة صور له ولعائلته في المنطقة.
وأصدرت وزارة السياحة والآثار في مصر بيانًا رسميًا قالت فيه إن المدرب الإسباني بيب غوارديولا وأسرته جاؤوا في زيارة خاصة لمصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية.
وقد بدأ برنامج الزيارة في مدينة القاهرة وسينتهي في مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث زار، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة.
وبدأت زيارة بيب غوارديولا وأسرته لمنطقة أهرامات الجيزة، وأقام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي له مأدبة غداء في أحد الفنادق المُطلة على أهرامات الجيزة.
وتم تقديم هدية تذكارية لغوارديولا وأسرته، ومن المقرر أن تستمر الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان على إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.
وقد وصل بيب غوارديولا وأسرته إلى مطار القاهرة، مساء أمس، من إسبانيا، وكان في استقباله نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في مطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.
وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوي على الأسواق السياحية المستهدفة؛ للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر، ومنها السوق الإسباني الذي شهد نمواً كبيراً في الحركة السياحية الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.