سبب زيارة بيب غوارديولا لمصر

وزار غوارديولا الأهرامات عقب وصوله إلى القاهرة، وتم التقاط عدة صور له ولعائلته في المنطقة.

وأصدرت وزارة السياحة والآثار في مصر بيانًا رسميًا قالت فيه إن المدرب الإسباني بيب غوارديولا وأسرته جاؤوا في زيارة خاصة لمصر لقضاء جزء من عطلته الصيفية.

وقد بدأ برنامج الزيارة في مدينة القاهرة وسينتهي في مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث زار، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة.

وبدأت زيارة بيب غوارديولا وأسرته لمنطقة أهرامات الجيزة، وأقام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي له مأدبة غداء في أحد الفنادق المُطلة على أهرامات الجيزة.

وتم تقديم هدية تذكارية لغوارديولا وأسرته، ومن المقرر أن تستمر الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان على إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.