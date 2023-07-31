رسميًّا.. شباب الأهلي دبي يتعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس دياز

رسميًّا.. شباب الأهلي دبي يتعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس دياز
أعلن شباب الأهلي دبي، رسميًّا، اليوم الإثنين، التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس دياز.
وكتب شباب الأهلي عبر حسابه في موقع "تويتر": "شركة شباب الأهلي لكرة القدم وفي إطار خططها بدعم صفوف الفريق الأول بالمواهب الشابة تتعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس دياز ليما كلاعب مقيم".
ومن المقرر أن يلعب شباب الأهلي مع الوحدات الأردني يوم الثلاثاء الـ15 من أغسطس في التصفيات التأهيلية 1 في دوري أبطال آسيا.
ويستهل شباب الأهلي دبي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة عجمان يوم الجمعة الـ18 من أغسطس.
وودع شباب الأهلي من ربع النهائي في كأس رئيس الإمارات بالخسارة أمام العين، ومن ربع النهائي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين بالخسارة أمام الشارقة.
وأسفرت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين 2024، عن تأهل شباب الأهلي والشارقة، مباشرة إلى الدور ربع النهائي.
ويستضيف شباب الأهلي في ربع النهائي الفائز من مباراة الوصل مع ضيفه حتا في الدور ثمن النهائي.