رسميًّا.. شباب الأهلي دبي يتعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس دياز

أعلن شباب الأهلي دبي، رسميًّا، اليوم الإثنين، التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس دياز.

وكتب شباب الأهلي عبر حسابه في موقع "تويتر": "شركة شباب الأهلي لكرة القدم وفي إطار خططها بدعم صفوف الفريق الأول بالمواهب الشابة تتعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس دياز ليما كلاعب مقيم".

ومن المقرر أن يلعب شباب الأهلي مع الوحدات الأردني يوم الثلاثاء الـ15 من أغسطس في التصفيات التأهيلية 1 في دوري أبطال آسيا.