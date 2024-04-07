مبالغ باهظة.. الكشف عن راتب ميسي مع إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية عن الراتب الذي يتقاضاه الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وكان ميسي قد رحل الصيف الماضي صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لينضم إلى إنتر ميامي ويحقق انطلاقة قوية، بتسجيله 11 هدفًا وتقديم 5 تمريرات حاسمة في آخر 14 مباراة من الموسم الماضي.

كما قاد ميسي إنتر ميامي لحصد أول الألقاب في تاريخ النادي، بعد الفوز بكأس الدوري.

وفقًا لما ذكرته مجلة "فوربس"، فإنه على الرغم من أن راتب ميسي في ميامي أقل بكثير من العرض المُعلن عنه سابقا من الدوري السعودي للمحترفين بقيمة 400 مليون دولار في السنة (317 مليون جنيه إسترليني)، إلا أنه لا يزال من بين أفضل اللاعبين أجراً في عالم كرة القدم.