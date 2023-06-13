رسميًا.. الكولومبي أليكسيس بيريز يدعم دفاع الوصل الإماراتي

ويسعى الوصل إلى تدعيم صفوفه لتحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل، بعد مشوار غير موفق في الموسم المنصرم.

وأنهى الوصل مشواره في دوري أدنوك للمحترفين للموسم الماضي في المركز الرابع، برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن شباب الأهلي، بطل الدوري.

وأعلن نادي الوصل تجديد تعاقده رسميا مع الإيفواري أداما ديالو، حتى عام 2028.

كما جدد الوصل عقد عبد الرحمن صالح، لاعب الفريق أيضا، حتى عام 2028.