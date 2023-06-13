رسميًا.. الكولومبي أليكسيس بيريز يدعم دفاع الوصل الإماراتي
قادمًا من صفوف جيرسون سبور التركي
نجح نادي الوصل في التعاقد مع اللاعب الدولي الكولومبي أليكسيس بيريز، لتدعيم خط الدفاع للنادي الإماراتي في الموسم الجديد.
الوصل يسعى إلى تدعيم صفوفه، لتحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل
وأنهى نادي الوصل رسميًا إجراءات ضم أليكسيس بيريز (29 عاما)، قادمًا من صفوف جيرسون سبور التركي، لعامين مقبلين.
وأصدر نادي الوصل بيانًا مقتضبًا قال فيه: "المدافع الكولومبي أليكسيس بيريز ينضم لكتيبة الفهود بعقد يمتد لموسمين"
ويسعى الوصل إلى تدعيم صفوفه لتحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل، بعد مشوار غير موفق في الموسم المنصرم.
وأنهى الوصل مشواره في دوري أدنوك للمحترفين للموسم الماضي في المركز الرابع، برصيد 47 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن شباب الأهلي، بطل الدوري.
وأعلن نادي الوصل تجديد تعاقده رسميا مع الإيفواري أداما ديالو، حتى عام 2028.
كما جدد الوصل عقد عبد الرحمن صالح، لاعب الفريق أيضا، حتى عام 2028.