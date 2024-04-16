إيقاد شعلة دورة ألعاب باريس 2024 في أولمبيا القديمة (فيديو)

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في كلمته "في هذه الأوقات الصعبة التي نعيشها ومع تصاعد الحروب والصراعات، سئم الناس من كل الكراهية والعدوان والأخبار السلبية التي يواجهونها يومًا بعد يوم".

"نتطلع إلى شيء يجمعنا ويوحدنا، إلى شيء يمنحنا الأمل. الشعلة الأولمبية التي نشعلها اليوم هي رمز هذا الأمل".

وسيتم تسليم الشعلة رسميًّا لمنظمي ألعاب باريس في استاد باناثينيك في أثينا، موقع أول دورة ألعاب حديثة عام 1896، في الـ26 من أبريل بعد تتابع الشعلة لمدة 11 يومًا عبر اليونان.

وستغادر في اليوم التالي إلى فرنسا على متن السفينة ذات السواري الثلاث "بيليم" وستصل في الثامن من مايو إلى مرسيليا، ومن المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 150 ألف شخص الحفل في الميناء القديم بالمدينة الجنوبية.

وستستضيف مرسيليا، التي أسسها المستوطنون اليونانيون في فوكايا نحو عام 600 قبل الميلاد، منافسات الشراع.

وستستمر مسيرة الشعلة في فرنسا 68 يومًا وستتوج بإيقاد الشعلة الأولمبية في حفل افتتاح الأولمبياد يوم الـ26 من يوليو/ تموز المقبل.