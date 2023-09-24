ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يحقق فوزًا صعبًا على إمبولي (فيديو)
حقق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على مضيفه إمبولي اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.
وأحرز فيدريكو ديماركو هدفًا من تسديدة قوية في الدقيقة الـ51 ليقود إنتر ميلان للفوز 1/0 خارج ملعبه على إمبولي.
ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 15 نقطة من خمس مباريات، ويتقدم بثلاث نقاط عن ميلان الثاني، والذي فاز على هيلاس فيرونا أمس السبت.
ويقبع إمبولي في قاع الترتيب دون نقاط أو أهداف.
وسيطر إنتر ميلان على الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي قبل أن يسجل الهدف الوحيد في الدقيقة الـ51 عندما حاول دفاع إمبولي تشتيت ركلة ركنية لكن الكرة وصلت إلى ديماركو الذي أطلق تسديدة مباشرة رائعة سكنت الشباك.
ولم يستسلم إمبولي بعد تأخره في النتيجة وكاد فيليبو رانوكيا أن يهز الشباك من ركلة حرة متقنة لكن الحارس يان سومر تصدى لها ببراعة. وصمد إنتر ميلان ليحافظ على بدايته المثالية للدوري.
ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان مع ساسولو يوم الأربعاء المقبل ثم مع ساليرنيتانا قبل مواجهة بنفيكا بدوري أبطال أوروبا يوم الـ3 من أكتوبر.