ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يحقق فوزًا صعبًا على إمبولي (فيديو)

حقق إنتر ميلان فوزًا صعبًا على مضيفه إمبولي اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وأحرز فيدريكو ديماركو هدفًا من تسديدة قوية في الدقيقة الـ51 ليقود إنتر ميلان للفوز 1/0 خارج ملعبه على إمبولي.

ورفع الفوز رصيد إنتر ميلان إلى 15 نقطة من خمس مباريات، ويتقدم بثلاث نقاط عن ميلان الثاني، والذي فاز على هيلاس فيرونا أمس السبت.