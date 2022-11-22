دون نادٍ مرتين وكاد يعتزل.. قصة أندريس نوبرت حارس هولندا الملهمة

بداية نوبرت

بدأ أندريس نوبرت مسيرته في فريق هيرينفين قبل أن ينتقل لفريق بريدا في 2014 لكنه انتظر حتى 2016 ليلعب أول لقاء احترافي في مسيرته واكتفى بدور البديل لينتقل في 2018 نحو فريق فوجيا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي وأيضا كانت دكة البدلاء في انتظاره ليلعب فقط 8 لقاءات ليعود لهولندا ويلعب لفريق دوردريخت في الدرجة الثانية الهولندي ويلعب لقاءين حيث حرمته الإصابة من اللعب ويتم فسخ عقده ليبقى 6 أشهر دون فريق في 2020 وفكر في ترك كرة القدم قبل أن يعود للتوقيع مع فريق غو أهد إيغلز في الدرجة الثانية الهولندي وتقمص دور البديل للحارس الأساسي.

وبعد صعود الفريق لدوري الدرجة الأولى فقد حارسه الأساسي الشاب حاي جورتر الذي انتقل لفريق أياكس واضطر للبحث عن حارس جديد وتعاقد مع وارنر هان الذي لعب 6 أشهر حتى كانون الثاني / يناير 2022 حيث أنهى عقده مع الفريق ثم رحل.

وبسبب الأزمة المالية لفريق غو أهد إيغلز اضطر لمنح أندريس نوبرت الفرصة للعب كأساسي وتألق في الجزء الثاني من الموسم الماضي وكان يرغب في تجديد عقده لكن رحيل المدرب دفعه للرحيل حيث حصل على فرصة في فريقه الأم هيرينفين.

وتمكن الحارس البالغ من العمر 28 سنة من التألق في بداية الموسم الحالي حيث كان حاسما في مرمى فريقه بسبب طول قامته وتصدياته الرائعة وردود فعله السريعة وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 6 من 14 لقاء في دوري الدرجة الأولى الهولندي كما قام أمام فينورد بـ11 تصديا ناجحا سمحت لفريقه بانتزاع التعادل في اللقاء.

وقال كيس فان فونديريين مدرب هيرينفين حول حارسه الذي يتم تشبيهه بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد "بالإضافة إلى صفاته كحارس مرمى، فإن أهم شيء هو شخصيته الإيجابية والمستقرة التي تجعله شخصًا لطيفًا للغاية بشكل يومي".

وفضل لويس فان غال اختيار أندريس نوبرت ضمن قائمة منتخب هولندا للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر كقرار شجاع وكانت المفاجأة أكبر باختياره حارسا أساسيا في أول لقاء أمام السنغال.

ولم يخيب أندريس نوبرت ظن مدربه لويس فان غال وقدم لقاء جيدا حيث تصدى لبضع محاولات للمنتخب السنغالي وخرج بشباك نظيفة في أول لقاء دولي يلعبه في تاريخه.