مباراة مدتها دقيقة واحدة.. غلطة سراي بطلاً لكأس السوبر التركي (فيديو)

اندلعت الفوضى في نهائي كأس السوبر التركي، حيث خرج لاعبو فنربخشة من الملعب بعد أن لعبوا دقيقة واحدة فقط أمام غلطة سراي اليوم الأحد

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان على ملعب سانليورفا 11 نيسان، لكن فنربخشة أرسل فريقه تحت 19 عامًا في احتجاج كبير.

ويشعر فنربخشة بالغضب بسبب توقيت المباراة لأنه سيواجه أولمبياكوس في ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ولم تتم الموافقة على طلب فنربخشة بإقامة المواجهة في وقت آخر، كما أراد فنربخشة تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة.