مدافع برشلونة يصدم مشجعي ناديه بتصرف غريب (صورة)
صدم إينيغو مارتينيز جماهير برشلونة، بتصرف غريب بعد ظهوره في احتفالات ناديه السابق أتلتيك بلباو بكأس إسبانيا مع بقية أعضاء الفريق.
فيما كان مئات الآلاف من مشجعي أتلتيك بلباو، خلال الاحتفال بالتتويج بكأس إسبانيا، كان إينيغو مارتينيز ضمن جماهير برشلونة.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إينيغو مارتينيز قلب دفاع برشلونة لن يسافر إلى قادش بسبب إيقافه بسبب تراكم البطاقات.
وأضافت الصحيفة أن تشافي مدرب برشلونة منح إينيغو مارتينيز الإذن بحضور الاحتفال مع زملائه السابقين.
ولم يلعب إينيغو أي دقيقة في فوز برشلونة 3/2 على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس.
وانضم إينيغو مارتينيز إلى برشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أتلتيك بلباو.
وشارك إينيغو مارتينيز في 19 مباراة مع برشلونة بواقع 1161 دقيقة لم يسجل فيها ولم يصنع.
ويلعب برشلونة مع قادش في الليغا يوم السبت، ثم يلاقي باريس سان جيرمان مجددا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلاقي برشلونة منافسه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 21 أبريل في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.