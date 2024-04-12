مدافع برشلونة يصدم مشجعي ناديه بتصرف غريب (صورة)

ولم يلعب إينيغو أي دقيقة في فوز برشلونة 3/2 على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس.

وانضم إينيغو مارتينيز إلى برشلونة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أتلتيك بلباو.

وشارك إينيغو مارتينيز في 19 مباراة مع برشلونة بواقع 1161 دقيقة لم يسجل فيها ولم يصنع.

ويلعب برشلونة مع قادش في الليغا يوم السبت، ثم يلاقي باريس سان جيرمان مجددا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي برشلونة منافسه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو يوم 21 أبريل في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.