ماركا: ريال مدريد يرسل مسؤولا تنفيذيًا للبرازيل لإنهاء صفقة إندريك فيليبي
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن نادي ريال مدريد، أرسل مندوبًا رسميًا إلى نادي بالميراس، لإنهاء صفقة البرازيلي الشاب إندريك فيليبي.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن نادي ريال مدريد أرسل مسؤولاً تنفيذياً إلى ساو باولو لإجراء مفاوضات أولية بشأن انتقال المهاجم البرازيلي الشاب للفريق الملكي.
وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يرى أن توقيع إندريك "أولوية"، خاصة وأن المهاجم البرازيلي لم يخيب أمله في مبارياته الأولى مع بالميراس وسعره يرتفع مع مرور المباريات.
ولا يمكن لإندريك اللعب خارج دولته حتى يبلغ 18 عامًا، ولكن يجب التوقيع معه لضمانه في المستقبل، وهذا الأمر تم مع فينيسيوس جونيو ورودريغو.
وشددت الصحيفة في تقريرها على أن هذه هي الزيارة الثالثة لمسؤول كبير في ريال مدريد إلى ساو باولو في الأشهر الأخيرة، حيث كان الهدف في كل منها هو "العمل" على التعاقد مع مهاجم بالكاد يبلغ من العمر 16 عامًا وثلاثة أشهرحيث كانت الزيارة الأولى خلال فوز بالميراس على فورتاليزا بأربعة أهداف مقابل صفر.
الشرط الجزائي للاعب يعد الهاجس الأكبر لريال مدريد والذي يصل إلى 60 مليون يورو مع عقد يمتلكه مع بالميراس حتى 2025، لكن ريال مدريد لا يريد دفع أكثر من 30-40 مليون يورو مع بعض المكافآت التي ستضاف إلى عقده، لذلك الاتفاق مع بالميراس سيكون بداية إغلاق هذه الصفقة".
وذاع صيت إندريك، البالغ 16 عامًا، منذ بداية العام الجاري، بعد التتويج بلقب كأس ساو باولو للشباب في البرازيل، ثم أسهم في حصد لقب الدوري البرازيلي تحت 20 عامًا وكأس البرازيل تحت 19 عامًا.
ومع منتخب البرازيل تحت 16 عامًا حقق لقب بطولة مونتايغو الدولية.
وشارك إندريك للمرة الأولى هذا الموسم مع بالميراس في السادس من أكتوبر كبديل في الفوز على كوريتيبا بنتيجة 4-0.
وبعد 19 يومًا، استطاع إندريك أن يشارك كبديل ويسهم في فوز بالميراس بتسجيل ثنائية أمام أتلتيكو باراناينسي في الفوز بنتيجة 3-1 بعمر 16 عامًا و96 يومًا.
يذكر أن اللاعب يحق له الانتقال لأي فريق عقب إتمام سن الـ18 ووقع على عقد منذ أشهر قليلة يبقيه مع بالميراس حتى صيف 2025.
البرازيلي الشاب سجل 165 هدفًا في 169 مباراة بقميص فريق الشباب.