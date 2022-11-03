ماركا: ريال مدريد يرسل مسؤولا تنفيذيًا للبرازيل لإنهاء صفقة إندريك فيليبي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن نادي ريال مدريد، أرسل مندوبًا رسميًا إلى نادي بالميراس، لإنهاء صفقة البرازيلي الشاب إندريك فيليبي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن نادي ريال مدريد أرسل مسؤولاً تنفيذياً إلى ساو باولو لإجراء مفاوضات أولية بشأن انتقال المهاجم البرازيلي الشاب للفريق الملكي.

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد يرى أن توقيع إندريك "أولوية"، خاصة وأن المهاجم البرازيلي لم يخيب أمله في مبارياته الأولى مع بالميراس وسعره يرتفع مع مرور المباريات.

ولا يمكن لإندريك اللعب خارج دولته حتى يبلغ 18 عامًا، ولكن يجب التوقيع معه لضمانه في المستقبل، وهذا الأمر تم مع فينيسيوس جونيو ورودريغو.

وشددت الصحيفة في تقريرها على أن هذه هي الزيارة الثالثة لمسؤول كبير في ريال مدريد إلى ساو باولو في الأشهر الأخيرة، حيث كان الهدف في كل منها هو "العمل" على التعاقد مع مهاجم بالكاد يبلغ من العمر 16 عامًا وثلاثة أشهرحيث كانت الزيارة الأولى خلال فوز بالميراس على فورتاليزا بأربعة أهداف مقابل صفر.