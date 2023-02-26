ترتيب الدوري الإيطالي: بولونيا يكبد إنتر ميلان الخسارة السابعة (فيديو)

ألحق بولونيا الخسارة السابعة بمنافسه إنتر ميلان في الدوري الإيطالي بعدما تغلب عليه 1/0 اليوم الأحد في الجولة الـ24 من الكالتشيو.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من جيردي شوتن.