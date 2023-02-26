ترتيب الدوري الإيطالي: بولونيا يكبد إنتر ميلان الخسارة السابعة (فيديو)
إنتر ميلان تعرض للخسارة السابعة وفاز 15 مرة وتعادل مرتين.
ألحق بولونيا الخسارة السابعة بمنافسه إنتر ميلان في الدوري الإيطالي بعدما تغلب عليه 1/0 اليوم الأحد في الجولة الـ24 من الكالتشيو.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 76 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من جيردي شوتن.
وجمدت الخسارة رصيد إنتر ميلان عند 47 نقطة من 24 مباراة ويتأخر بـ18 نقطة عن المتصدر نابولي مع تبقي 14 جولة.
وتعرض إنتر ميلان للخسارة السابعة وفاز 15 مرة وتعادل مرتين.
في المقابل رفع بولونيا رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع ويتقدم بـ3 نقاط عن يوفنتوس الذي لعب مباراة أقل.
وشهدت الجولة الـ24 فوز نابولي 2/0 على إمبولي، وساسولو 1/0 على ليتشي.
وفي وقت لاحق سيلعب ساليرنيتانا مع مونزا، وأودينيزي مع سبيزيا، وميلان مع أتلانتا.