الأول منذ 1990.. ماذا يحتاج نابولي لحسم الدوري الإيطالي رسميًّا؟

الأول منذ 1990.. ماذا يحتاج نابولي لحسم الدوري الإيطالي رسميًّا؟
أحرز المهاجم جياكومو راسبادوري هدفًا في الوقت بدل الضائع ليمنح المتصدر نابولي الفوز 1-صفر على مضيفه يوفنتوس أمس الأحد ويصبح على أعتاب التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990 عقب إلغاء هدفين لأصحاب الضيافة بعد الاستعانة بالفيديو.
وشارك راسبادوري بديلًا قبل أربع دقائق من النهاية ليسهم في ابتعاد نابولي بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه إذ يتصدر الدوري برصيد 78 نقطة.
ويمكن أن يحسم نابولي اللقب للمرة الثالثة رسميًّا الأسبوع المقبل إذا فاز على سالرنيتانا وفشل لاتسيو في الفوز على مضيفه إنتر ميلان الأحد المقبل.
وبقي يوفنتوس، الذي عاد إلى المربع الذهبي بعد إلغاء قرار خصم 15 نقطة منه بسبب صفقات انتقال لاعبين يوم الخميس الماضي وفي انتظار جلسة استماع جديدة، في المركز الثالث وله 59 نقطة ويتأخر بنقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الثاني الذي سقط أمام تورينو أمس السبت.
وخلال شوط أول دون أهداف سمح دفاع يوفنتوس بأن يكون لنابولي نصيب الأسد من الاستحواذ، وانتظر الفرص لشن هجمات مرتدة، لكن لم يسفر هذا النهج عن محاولات جادة من الطرفين، وسدد يوفنتوس ثلاث مرات داخل المرمى فقط.
وكانت أول محاولة حقيقية من نابولي بعد خمس دقائق من الشوط الثاني عبر الجناح خفيتشا كفاراتسخيليا لكن الحارس فويتشيخ شتينسني تصدى لتسديدته المنخفضة.
وتفجرت الإثارة في آخر 20 دقيقة حين اقترب نابولي من التسجيل لكن مهاجمه فيكتور أوسيمن سدد بجوار القائم بسنتيمترات.
وبعد دقيقة أخرى حول أوسيمن ركلة ركنية برأسه إلى ذراعي شتينسني وسدد هداف الدوري فوق العارضة أيضا. وظن يوفنتوس أنه تقدم في النتيجة بعد مجهود فردي من أنخيل دي ماريا في الدقيقة الـ82 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بعدما أوضحت الإعادة عرقلة المهاجم أركاديوش ميليك للاعب وسط نابولي ستانيسلاف لوبوتكا.
وهز البديل دوسان فلاهوفيتش الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الهدف لم يُحتسب بعدما أوضحت الإعادة عبور الكرة لخط الملعب قبل أن يرسل فيدريكو كييزا التمريرة العرضية.
وبعدها حسم نابولي الفوز الثامن على التوالي خارج ملعبه بالدوري بتسديدة راسبادوري المباشرة بعد تمريرة عرضية من إليف إلماس.
وقال لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي لمنصة دازون "أهنئ الفريق لأنه لعب مباراة جيدة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا (يوم الثلاثاء الماضي) وهذا درامي دائما لأنك تفكر في كثير من الأشياء وتعاني بعض الإرهاق".
وأضاف "كان من الصعب تنفيذ أكثر مما فعلنا اليوم".
وتعرَّض يوفنتوس للهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري للمرة الأولى منذ 2011 كما لم يفز في خمس من آخر ست مباريات بجميع المسابقات.
وقال ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس "لعبنا مباراة جيدة أمام نابولي القوي".
وتابع "لم يكن سهلًا قضاء أربعة أشهر وسط هذه الظروف، والعثور على الطاقة والتركيز لتحقيق النتائج" مشيرًا إلى خصم نِقاط من رصيد ناديه في يناير/ كانون الثاني الماضي.