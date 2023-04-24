الأول منذ 1990.. ماذا يحتاج نابولي لحسم الدوري الإيطالي رسميًّا؟

وبقي يوفنتوس، الذي عاد إلى المربع الذهبي بعد إلغاء قرار خصم 15 نقطة منه بسبب صفقات انتقال لاعبين يوم الخميس الماضي وفي انتظار جلسة استماع جديدة، في المركز الثالث وله 59 نقطة ويتأخر بنقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الثاني الذي سقط أمام تورينو أمس السبت.

وخلال شوط أول دون أهداف سمح دفاع يوفنتوس بأن يكون لنابولي نصيب الأسد من الاستحواذ، وانتظر الفرص لشن هجمات مرتدة، لكن لم يسفر هذا النهج عن محاولات جادة من الطرفين، وسدد يوفنتوس ثلاث مرات داخل المرمى فقط.

وكانت أول محاولة حقيقية من نابولي بعد خمس دقائق من الشوط الثاني عبر الجناح خفيتشا كفاراتسخيليا لكن الحارس فويتشيخ شتينسني تصدى لتسديدته المنخفضة.

وتفجرت الإثارة في آخر 20 دقيقة حين اقترب نابولي من التسجيل لكن مهاجمه فيكتور أوسيمن سدد بجوار القائم بسنتيمترات.

وبعد دقيقة أخرى حول أوسيمن ركلة ركنية برأسه إلى ذراعي شتينسني وسدد هداف الدوري فوق العارضة أيضا. وظن يوفنتوس أنه تقدم في النتيجة بعد مجهود فردي من أنخيل دي ماريا في الدقيقة الـ82 لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بعدما أوضحت الإعادة عرقلة المهاجم أركاديوش ميليك للاعب وسط نابولي ستانيسلاف لوبوتكا.

وهز البديل دوسان فلاهوفيتش الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الهدف لم يُحتسب بعدما أوضحت الإعادة عبور الكرة لخط الملعب قبل أن يرسل فيدريكو كييزا التمريرة العرضية.

وبعدها حسم نابولي الفوز الثامن على التوالي خارج ملعبه بالدوري بتسديدة راسبادوري المباشرة بعد تمريرة عرضية من إليف إلماس.