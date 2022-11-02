تفاصيل إصابة شيكابالا في مباراة الزمالك وإنبي
تعرض محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك المصري للإصابة بخلع في الكتف، مع نهاية مباراة فريقه أمام إنبي في الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وامتلك الزمالك فرصة لتقاسم القمة لكنه استقبل هدفا قرب النهاية ليتعادل مع إنبي.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن إصابة شيكابالا عبارة عن خلع في الكتف، تعرض له مع نهاية المباراة.
وأضاف: "تم نقل قائد الزمالك إلى المركز الطبي للمقاولون العرب، الملاصق للملعب، لعمل الفحوصات اللازمة ورد الخلع فورًا".
وفقد نادي الزمالك أول نقطتين في صراعه للحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2023، بعد تعادله 1/1 أمام إنبي في المباراة التي جمعتهما على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الرابعة.
تقدم أحمد مصطفى (زيزو) بهدف للزمالك من ركلة جزاء تحصل عليها مصطفى شلبي الذي تم عرقلته داخل منطقة الجزاء، قبيل صافرة نهاية الشوط الأول.
وأدرك إنبي التعادل بواسطة أحمد حسين (كالوشا) بضربة رأس قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق.
ولدى الزمالك سبع نقاط من ثلاث مباريات ويأتي ثالثا، بينما بات رصيد إنبي نقطتين من أربع مباريات ويبقى دون أي فوز هذا الموسم.