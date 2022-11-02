تفاصيل إصابة شيكابالا في مباراة الزمالك وإنبي

تعرض محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك المصري للإصابة بخلع في الكتف، مع نهاية مباراة فريقه أمام إنبي في الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وامتلك الزمالك فرصة لتقاسم القمة لكنه استقبل هدفا قرب النهاية ليتعادل مع إنبي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن إصابة شيكابالا عبارة عن خلع في الكتف، تعرض له مع نهاية المباراة.

وأضاف: "تم نقل قائد الزمالك إلى المركز الطبي للمقاولون العرب، الملاصق للملعب، لعمل الفحوصات اللازمة ورد الخلع فورًا".