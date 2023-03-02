تركوا رسالة مروعة.. مجموعة مسلحة تهاجم متجرا مملوكا لزوجة ميسي في الأرجنتين (صور)

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن مجموعة مسلحة هاجمت متجرا مملوكا لأنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقا للصحيفة، فقد تم القبض على واحد من رجلين وهو يصعد إلى المبنى في مدينة روزاريو مسقط رأس ميسي ويطلق النار بشكل متكرر فوق النوافذ والباب الأمامي.

وأوضحت أنه تم إطلاق أكثر من ستة أعيرة نارية على السوبر ماركت.