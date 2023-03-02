تركوا رسالة مروعة.. مجموعة مسلحة تهاجم متجرا مملوكا لزوجة ميسي في الأرجنتين (صور)
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن مجموعة مسلحة هاجمت متجرا مملوكا لأنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ووفقا للصحيفة، فقد تم القبض على واحد من رجلين وهو يصعد إلى المبنى في مدينة روزاريو مسقط رأس ميسي ويطلق النار بشكل متكرر فوق النوافذ والباب الأمامي.
وأوضحت أنه تم إطلاق أكثر من ستة أعيرة نارية على السوبر ماركت.
ويقال أيضًا إن المهاجمين تركوا رسالة مكتوبة بخط اليد في مكان الحادث تقول: "ميسي، نحن في انتظارك، جافكين مهرب مخدرات، ولن يحميك".
وبابلو جافكين هو رئيس بلدية روساريو الحالي.
وزعمت محطة تلفزيونية محلية نشرت تقريرًا عن الهجوم أن الرسالة تشير إلى أن المجرمين ربما يحاولون ابتزاز ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات.
ويُقال إن السوبر ماركت يديره أحد أبناء عمومة أنتونيلا روكوزو.
ويمتلك ميسي قصرًا ضخمًا في ضواحي روزاريو يسمى "القلعة".
وتم بناء العقار على ثلاث قطع أرض متجاورة في عقار خاص مسور، ويحتوي على سينما ضخمة وصالة ألعاب رياضية ومرآب تحت الأرض مع مساحة كافية لـ15 سيارة.
وتزوج ميسي من أنتونيلا روكوزو في حفل زفاف في يونيو 2017.