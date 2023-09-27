مانشستر يونايتد يستهل مشوار الدفاع عن كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على كريستال بالاس

وأصيب الحارس دين هندرسون المنتقل إلى بالاس من يونايتد مطلع هذا الموسم في أول مشاركة له مع فريقه الجديد ليخرج في الدقيقة 19.

واهتزت شباك الحارس سام جونستون، الذي بدأ مشواره في أكاديمية يونايتد، بعد دقيقتين من مشاركته بتسديدة من أليخاندرو جارناتشو.

وجعل البرازيلي كاسيميرو النتيجة 2-صفر بضربة رأس في الزاوية البعيدة بعد ركلة ركنية من ميسون ماونت في الدقيقة 27.

وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثالث محرزا هدفه الأول هذا الموسم بعد تمريرة من كاسيميرو بعد عشر دقائق من الاستراحة.

ويحل بالاس ضيفا على يونايتد مرة أخرى في الدوري يوم السبت.