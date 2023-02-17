دوري أبطال أفريقيا: المريخ يفرض التعادل على الزمالك

ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطة، في حين يملك كل من الترجي وشباب بلوزداد في المركز الأول ويلعبان غدا السبت.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام الترجي يوم 25 فبراير في حين يلعب المريخ مع شباب رياضي بلوزداد يوم 24 فبراير.

وفي وقت لاحق ولحساب المجموعة الأولى يلعب شبيبة القبائل مع الوداد الرياضي.