دوري أبطال أفريقيا: المريخ يفرض التعادل على الزمالك
الزمالك حصد نقطة فقط من أول جولتين.
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك مع مضيفه المريخ السوداني اليوم الجمعة في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.
وفشل لاعبو الفريقين في استغلال أي من الفرص المتاحة على مدار شوطي المباراة لتنتهي على التعادل السلبي.
ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطة، في حين يملك كل من الترجي وشباب بلوزداد في المركز الأول ويلعبان غدا السبت.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام الترجي يوم 25 فبراير في حين يلعب المريخ مع شباب رياضي بلوزداد يوم 24 فبراير.
وفي وقت لاحق ولحساب المجموعة الأولى يلعب شبيبة القبائل مع الوداد الرياضي.