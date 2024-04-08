رونالدو يمازح مصورًا فشل في التقاط فيديو لإحدى مهاراته (شاهد)

مازَح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أحد المصورين خلال المران الرئيس للفريق قبل مواجهة الهلال، مساء اليوم الإثنين، في كأس السوبر السعودي.

ويترقب عشاق ومتابعو كرة القدم السعودية، مباراة قوية بين النصر والهلال، مساء الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر السعودي.

ووفقًا للفيديو المتداول فإن رونالدو كان يتلاعب بالكرة ليقوم بتنفيذ لقطة مهارية، ثم وجَّه سؤالًا للمصورين بشأن توثيقهم لهذه اللقطة أم لا.. ليجيبه أحدهم طالبًا منه تنفيذها من جديد لكي يتمكن هذه المرة من التقاطها، لكن رونالدو ردَّ عليه: (أعيدها؟ بالتأكيد لا، هذه الأشياء تحدث مرة واحدة فقط)".