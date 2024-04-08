رونالدو يمازح مصورًا فشل في التقاط فيديو لإحدى مهاراته (شاهد)
مازَح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أحد المصورين خلال المران الرئيس للفريق قبل مواجهة الهلال، مساء اليوم الإثنين، في كأس السوبر السعودي.
ويترقب عشاق ومتابعو كرة القدم السعودية، مباراة قوية بين النصر والهلال، مساء الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر السعودي.
ووفقًا للفيديو المتداول فإن رونالدو كان يتلاعب بالكرة ليقوم بتنفيذ لقطة مهارية، ثم وجَّه سؤالًا للمصورين بشأن توثيقهم لهذه اللقطة أم لا.. ليجيبه أحدهم طالبًا منه تنفيذها من جديد لكي يتمكن هذه المرة من التقاطها، لكن رونالدو ردَّ عليه: (أعيدها؟ بالتأكيد لا، هذه الأشياء تحدث مرة واحدة فقط)".
وبدا على رونالدو السعادة في التدريبات وتم تداول عدة فيديوهات له وهو يضحك ويؤدي بعض المهارات، كما حرص على التقاط بضع صور مع الجماهير التي حضرت التدريبات.
وتقام النسخة الثانية عشرة من الكأس السوبر السعودية بمشاركة أربع فرق، وستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين الاتحاد والوحدة، مساء الإثنين أيضًا، على أن يكون النهائي الخميس المقبل.
ويعد نادي الهلال الأكثر فوزًا بلقب كأس السوبر السعودي بـ 3 مرات، يأتي بعده نادي النصر بمرتين.
وقبل تلك المواجهة النارية، تمكن الهلال من تحقيق انتصارات تاريخية برصيد 31 مباراة على التوالي وبات صاحب أطول سلسىة انتصارات متتالية في تاريخ اللعبة، وذلك في جميع المسابقات التي يشارك فيها الزعيم هذا الموسم.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب المنافسين فريق النصر، حيث خاض الزعيم 27 مباراة في المسابقة حتى الآن، حقق الفوز خلال 25 مباراة وتعادل في مباراتين، ولم تتلق كتيبة خورخي خيسوس أي هزيمة.
على الجانب الآخر، يتطلع النصر لإنقاذ موسمه بإحراز الكأس بعد اتساع الفجوة مع الهلال في الدوري.