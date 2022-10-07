ميغان رابينو: اللاعبات الأمريكيات "غاضبات ومنهكات" بعد الكشف عن تقرير "الانتهاكات الجنسية"

قالت ميغان رابينو لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات إنها وكافة زميلاتها يشعرن بالغضب والإنهاك بعد صدور تقرير كشف عن مزاعم بحدوث انتهاكات وسوء سلوك جنسي ضدهن في الدوري الأمريكي.

وكشف التقرير المستقل الذي نشر يوم الإثنين الماضي عن أن الإساءة للاعبات كرة القدم المحترفات كانت ممنهجة، وأن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ورابطة الدوري الأمريكي للسيدات أخفقا في حماية اللاعبات بما يكفي.

وقالت رابينو قبل لقاء إنجلترا الودي على ملعب ويمبلي يوم الجمعة: "من المؤسف أن أقول ذلك، لكن بطريقة ما علينا أن نتعامل مع شيء أو آخر من هذا القبيل.

"يبدو أن هذا يقربنا أكثر ويوحد الفريق بالتأكيد، وهو ما يخلق بيئة حميمية نعيش فيها واعتدنا عليها كثيرا كما اعتدنا على اللعب في هذه الظروف".

وأكدت الفائزة بلقبين لكأس العالم أنه من الضرورة محاسبة الأشخاص المتورطين في ذلك، وخصت بالذكر ميريت بولسون مالك فريق بورتلاند ثورنز وأرنيم ويسلر مالك فريق شيكاجو رد ستارز، بعد أن ورد اسماهما في التقرير.

وبعد نشر التقرير، أبعد بولسون نفسه عن اتخاذ القرارات في الفريق، وتم إقصاء ويسلر من رئاسة الفريق، لكن أيا منهما لم يشر لأي مخططات لبيع الفريقين بعد.

وقالت رابينو: "لا أعتقد أنه سيكون من المناسب استمرار ميريت بولسون كمالك لهذا الفريق، ولا أعتقد أن أرنيم الأنسب ليكون مالك شيكاجو.

"نحن بحاجة لرؤية مثل هؤلاء يرحلون وذلك لكي يفسحوا الطريق للشخصيات المناسبة، ومن سيعتنون باللعبة ويحترمونها ويساعدونها في النمو بأفضل بطريقة ممكنة".

وأقرت رابينو أن الأمر كان صعبا على عضوات المنتخب، إلا أنها ممتنة لوجودها معهن ضمن الفريق وتنتظر الترحيب بهن في أرضية الملعب.

وقالت رابينو: "نحن غاضبات ومستنزفات لكننا معا ومتحدات، من الجيد أن نكون معا كفريق".