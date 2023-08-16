النصر يقدم لاعبيه الجدد بحفل رائع في الأول بارك (فيديو)

ويقيم نادي النصر حفلاً على ملعبه الأول بارك، اليوم الأربعاء، للاحتفال بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، وتقديم اللاعبين الجدد.

وبدأ الحفل بفقرات ترفيهية وغنائية للجماهير المتواجدة في الملعب، مع عروض ليزر وأضواء مبهرة.

ومع دخول اللاعبين أرض الملعب، احتفت الجماهير بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال استقبال اللاعبين، واحتفالهم بلقب كأس الملك سلمان للأندية.

وتلقى رونالدو تحية كبيرة وخاصة من الجماهير، لا سيما وأنه من قاد الفريق للفوز بالبطولة بعدما كان متأخرا بهدف، ولكن الدون سجل ثنائية ليخطف "العالمي" كأس البطولة العربية.

كما قام النصر في حفل اليوم بتقديم صفقاته الجديدة للموسم الرياضي الحالي 2023/2024، وهم: ساديو ماني، وبروزفيتش، وفوفانا، وأليكس تيليس.