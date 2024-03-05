دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تُستكمل مباريات في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء
تستكمل، اليوم الثلاثاء، مباريات في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، كما يلاقي الهلال السعودي مواطنه الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:
دوري أبطال أوروبا:
ريال سوسيداد VS باريس سان جيرمان، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 1.
بايرن ميونخ VS لاتسيو، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 2.
دوري أبطال آسيا:
الهلال VS الاتحاد، الساعة 21:00، على قناة beIN Sports AFC HD.
الدوري المغربي:
نهضة الزمامرة VS الوداد الرياضي، الساعة 20:00، على قناة Arryadia live HD.
الدوري التونسي:
الترجي VS الملعب التونسي، الساعة 19:00، على قناة الكأس 4 HD.