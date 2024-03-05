دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا:

ريال سوسيداد VS باريس سان جيرمان، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 1.

بايرن ميونخ VS لاتسيو، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 2.

دوري أبطال آسيا:

الهلال VS الاتحاد، الساعة 21:00، على قناة beIN Sports AFC HD.

الدوري المغربي:

نهضة الزمامرة VS الوداد الرياضي، الساعة 20:00، على قناة Arryadia live HD.

الدوري التونسي:

الترجي VS الملعب التونسي، الساعة 19:00، على قناة الكأس 4 HD.