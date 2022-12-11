تقارير: نقل مباريات كأس العالم المتبقية على قنوات "بي إن سبورتس" و"الكأس" المفتوحة
كشفت تقارير إعلامية أن شبكة "بي إن سبورتس" المخولة بنقل مباريات كأس العالم 2022 في قطر، ستنقل باقي مباريات البطولة على القنوات المجانية.
وانتهت مباريات دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم، يوم السبت، لتتبقى أربع مباريات على ختام المسابقة التي تستضيفها قطر حتى 18 من ديسمبر الحالي.
وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع كرواتيا في مباراة نصف النهائي الأولى، والتي ستُقام يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، على ملعب لوسيل، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
أما المباراة الثانية، فستجمع منتخب المغرب مع نظيره الفرنسي، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، على ملعب البيت، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
أما المباراتان الثالثة والرابعة، هما مباراة تحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية، وأخيرًا النهائي، فستكونان يوم 18 ديسمبر.
وأشارت التقارير إلى أنه سيتم نقل المباريات الأربع على قنوات "بي إن سبورتس" المجانية و"الكأس" القطرية المجانية أيضًا.
وسيتم بث تلك المباريات على القنوات المفتوحة، على الرغم من طلب الحكومة المغربية عدم بث مباراة المغرب وفرنسا على القنوات المفتوحة، كونه يؤثر على حصتها الإعلانية، حيث تبث مباريات أسود الأطلس على القنوات الأرضية المغربية.
وتنوي شبكة "بي إن سبورتس" بث مباراة المغرب وفرنسا على القنوات المفتوحة بناء على اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم طلب حكومة المغرب عدم بثها.
وفيما يلي المباريات المتبقية ومواعيدها:
نصف النهائي:
الأرجنتين ضد كرواتيا (الثلاثاء 13 ديسمبر كانون الأول الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة وقطر (1900 بتوقيت غرينتش) في الريان على استاد لوسيل.
المغرب ضد فرنسا (الأربعاء 14 ديسمبر الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة وقطر (19:00 بتوقيت غرينتش) في الخور على استاد البيت.
مباراة تحديد المركز الثالث:
ستجمع بين الخاسرين من مباراتي قبل النهائي وستقام يوم السبت 17 ديسمبر الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة وقطر (15:00 بتوقيت غرينتش) في الريان على استاد خليفة الدولي.
المباراة النهائية:
ستجمع بين الفائزين من مباراتي قبل النهائي وستقام يوم الأحد 18 ديسمبر الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة وقطر (15:00 بتوقيت غرينتش) على استاد لوسيل.