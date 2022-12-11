تقارير: نقل مباريات كأس العالم المتبقية على قنوات "بي إن سبورتس" و"الكأس" المفتوحة

وضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع كرواتيا في مباراة نصف النهائي الأولى، والتي ستُقام يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، على ملعب لوسيل، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أما المباراة الثانية، فستجمع منتخب المغرب مع نظيره الفرنسي، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، على ملعب البيت، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أما المباراتان الثالثة والرابعة، هما مباراة تحديد المركز الثالث وصاحب الميدالية البرونزية، وأخيرًا النهائي، فستكونان يوم 18 ديسمبر.

وأشارت التقارير إلى أنه سيتم نقل المباريات الأربع على قنوات "بي إن سبورتس" المجانية و"الكأس" القطرية المجانية أيضًا.

وسيتم بث تلك المباريات على القنوات المفتوحة، على الرغم من طلب الحكومة المغربية عدم بث مباراة المغرب وفرنسا على القنوات المفتوحة، كونه يؤثر على حصتها الإعلانية، حيث تبث مباريات أسود الأطلس على القنوات الأرضية المغربية.

وتنوي شبكة "بي إن سبورتس" بث مباراة المغرب وفرنسا على القنوات المفتوحة بناء على اتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، رغم طلب حكومة المغرب عدم بثها.