سي إم بانك يهزم دومينيك ميستريو في أول نزال مع WWE بعد غياب 9 سنوات (فيديو)

وقال سي إم بانك بعد نزاله في العرض المحلي: "جئت إلى هنا لأنهي ما بدأته، يبدأ الأمر الليلة في أشهر صالة في العالم، أمامكم، أعظم جمهور على وجه الأرض، أعلم أنني أواجه منافسة قوية، ولكنني هنا لأنهي ما بدأته، عندما أفوز في رويال رامبل وأتجه إلى ريسلمانيا، سيداتي وسادتي، أنا هنا لأخبركم أن هذه ليست نهاية قصتي. بل إنها مجرد البداية".

وسي إم بانك واسمه الحقيقي هو فيل بروكس هو بطل العالم السابق للوزن الثقيل 3 مرات وبطل "WWE" السابق، وخرج من "WWE" في عام 2014 بعد وقوع نزاع بينه وبين المؤسسة الشهيرة، قبل أن يعود إليها منذ شهر في حدث ضخم.

وبعد مغادرته مصارعة المحترفين، خاض سي إم بانك مجالًا جديدًا عليه هو رياضة الفنون القتالية، وتعاقد مع "UFC" في 2014، وظهر فقط داخل الحلبة عام 2016، وتلقى خسارة أمام ميكي غال في بطولة "UFC 203".