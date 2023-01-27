موراتا يثير الجدل باحتفاله بالهدف في مرمى ريال مدريد (فيديو)

وحسب صحيفة "ماركا" فقد يكون الاحتفال موجه لجزء من الجماهير التي واجهته بصافرات استهجان كما أن الجدلل يستمر حول الهتافات والحركات العنصرية التي استهدفت نجم ريال مدريد الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكانت الشرطة قد تدخلت لإزالة دمية مكتوب عليها اسم فينيسيوس جونيور ولافتة مكتوب عليها: "مدريد تكره الريال" علقتها جماهير أتلتيكو مدريد وهي الحركة التي أدانها كل من إدارات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ورابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم.