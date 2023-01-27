موراتا يثير الجدل باحتفاله بالهدف في مرمى ريال مدريد (فيديو)
سجل الإسباني ألفارو موراتا الهدف لأول في دربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، خلال مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا واحتفل بطريقة أثارت الجدل.
موراتا بعد أن سجل هدفا في مرمى ريال مدريد فريقه السابق قام بإخفاء الحرف الأول من اسمه على قميصه بيده ليصبح يعني "جرذ" وهو ما أثار التساؤلات حول سبب احتفاله.
وحسب صحيفة "ماركا" فقد يكون الاحتفال موجه لجزء من الجماهير التي واجهته بصافرات استهجان كما أن الجدلل يستمر حول الهتافات والحركات العنصرية التي استهدفت نجم ريال مدريد الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وكانت الشرطة قد تدخلت لإزالة دمية مكتوب عليها اسم فينيسيوس جونيور ولافتة مكتوب عليها: "مدريد تكره الريال" علقتها جماهير أتلتيكو مدريد وهي الحركة التي أدانها كل من إدارات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ورابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم.