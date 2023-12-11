تقرير: مبابي اختار ريال مدريد.. وسان جيرمان حاول إغراءه بعرض المليار يورو
ألقى الصحفي توماس غونزاليس مارتن، الضوء على آخر تطورات سعي ريال مدريد لضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل عدم تجديد اللاعب تعاقده ليكون حرًّا في التوقيع مع أي ناد يريده في يناير المقبل.
وقال توماس غونزاليس مارتن، في تقرير نشره عبر موقع "eldebate"، اليوم الإثنين: "كيليان مبابي اختار ريال مدريد، لكن عليه تأكيد ذلك في شهر يناير المقبل، إذ سيكون عليه أن يوقع عقده الشهر المقبل إذا كان يريد القدوم أخيرًا إلى النادي الأبيض، وقد تكون المشكلة في والديه، اللذين يريدان تأخير قراره".
وأضاف: "سعر اللاعب انخفض كثيرًا وأصبح هالاند، وفينيسيوس وجود بيلينغهام يتفوّقون عليه، وبحسب محاميه، ريال مدريد هو الحل".
وتابع التقرير: " عدم قيام مبابي بالتوقيع على عقده مع ريال مدريد في شهر يناير سيدفع الإدارة مباشرة نحو التعاقد مع إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي".
وأشار: "بالنسبة إلى فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يجب على مبابي أن يوقع على عقده في شهر يناير لأنه يرى أن ناديًا مثل ريال مدريد هو المؤسسة الأكثر أهمية في عالم كرة القدم التي لن تنتظر حتى مايو ولن تسمح بمزيد من التكهنات بشأن هذه الصفقة، لكن من غير المتوقع أن يُكرر النجم الفرنسي خطأه الذي لاحقه في السنوات الماضية وهو انتظار والده ووالدته لحسم مستقبله".
وشدد التقرير: "آخر عرض قدمه باريس سان جيرمان لمبابي شمل مليار يورو لمدة 3 مواسم لكن اللاعب رفض، لأن الأمر لم يعد يتعلق بالمال، بل يتعلق بتحقيق الانفجار النهائي لنجوميته العالمية، كان هذا الرفض بمثابة خبر جيد لتغيير الاتجاه في المسار الضروري لحياته المهنية، عليه فقط أن يؤكد ذلك في يناير".
وارتبط مبابي بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني الفترة المقبلة بعد رفضه رسميًّا تمديد تعاقده مع سان جيرمان لموسم إضافي، إذ ينتهي تعاقده مع فريق العاصمة الفرنسية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
يذكر أن مبابي انضم إلى باريس في صيف 2017 قادمًا من موناكو، وهو الهداف التاريخي للنادي العاصمي برصيد 230 هدفًا.
ومنذ بداية الموسم الحالي شارك مبابي في 19 مباراة مع فريقه الفرنسي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع هدفين.