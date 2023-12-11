تقرير: مبابي اختار ريال مدريد.. وسان جيرمان حاول إغراءه بعرض المليار يورو

ألقى الصحفي توماس غونزاليس مارتن، الضوء على آخر تطورات سعي ريال مدريد لضم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل عدم تجديد اللاعب تعاقده ليكون حرًّا في التوقيع مع أي ناد يريده في يناير المقبل.

وقال توماس غونزاليس مارتن، في تقرير نشره عبر موقع "eldebate"، اليوم الإثنين: "كيليان مبابي اختار ريال مدريد، لكن عليه تأكيد ذلك في شهر يناير المقبل، إذ سيكون عليه أن يوقع عقده الشهر المقبل إذا كان يريد القدوم أخيرًا إلى النادي الأبيض، وقد تكون المشكلة في والديه، اللذين يريدان تأخير قراره".

وأضاف: "سعر اللاعب انخفض كثيرًا وأصبح هالاند، وفينيسيوس وجود بيلينغهام يتفوّقون عليه، وبحسب محاميه، ريال مدريد هو الحل".