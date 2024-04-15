هجوم على بلايلي بسبب غادة محاط.. ورئيس النادي يرد (صور)

هاجم مصطفى مازة، اللاعب السابق لمولودية الجزائر، يوسف بلايلي؛ بسبب سلوكه في مباراة الفريق في ربع نهائي كأس الجزائر، أمام وداد تلمسان.

وشهدت مباراة مولودية الجزائر أمام وداد تلمسان لقطة مثيرة من يوسف بلايلي نجم المولودية مع الحكمة غادة محّاط.

وقررت غادة محّاط، التي أدارت المباراة، إشهار بطاقة صفراء في وجه يوسف بلايلي بعد اعتراضه على قرارها بتغيير ضربة حرة عند منتصف الملعب.

ودخل بلايلي في تلاسن مع الحكمة، وحاول مسك يدها لمنعها من إشهار البطاقة الصفراء.

هجوم مصطفى مازة

وهاجم مصطفى مازة اللاعب بلايلي وكتب عبر حساب في موقع "إنستغرام"، إنه لا يلوم يوسف على تصرفاته؛ لأنه لم يجد في الفريق من "يردعه"، وإن كل شيء مسموح له.

وأشار مصطفى مازة إلى أن لاعبين كبارا مروا على مولودية الجزائر لكن لم يصدر منهم مثل هذه التصرفات التي يقوم بها بلايلي.