الهلال يقدم نيمار لاعبا رسميا في الفريق بحفل مبهر (فيديو)
قدم نادي الهلال السعودي لاعبه البرازيلي نيمار داسيلفا في حفل مبهر، اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وبحضور 70 ألف مشجع.
وبعد نهاية الحفل، ستنطلق مباراة الهلال والفيحاء، التي تقام لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي.
الهلال افتتح موسمه في دوري روشن بانتصار عريض على أبها بثلاثة أهداف لهدف.
ودخل نيمار الملعب وهو يرتدي قميص الهلال، وقال في كلمته للجماهير: "سعيد بالتواجد اليوم، وسأقدم المزيد للجماهير الهلالية".
وأضاف: "دعونا نستمتع مع الهلال هذا الموسم والمواسم القادمة ونحقق البطولات".
ورسمت طائرة مسيرة دون طيار وجه نيمار وكتبت اسمه ورقم قميصه حيث سيرتدي الرقم 10 خلال حفل التقديم وسط تحية حارة من المشجعين.
وأعلن مذيع الحفل عن وجود مفاجأة خلال فترة الاستراحة بين شوطي مباراة الفيحاء اليوم، وسط تكهنات بإمكانية الإعلان عن صفقة جديدة.
كما تم تقديم الثنائي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، والبرازيلي مالكوم، حيث رحب بهما الجمهور بقوة.
وأعلن الهلال ضم نيمار، صاحب الـ31 عاما، وتوقيعه عقدا يربطه بالنادي السعودي لعامين، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
نيمار كان انضم إلى سان جيرمان عام 2017 قادما من برشلونة، بعد فسخ تعاقده مقابل 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.
وخاض نيمار مع سان جيرمان 173 مباراة، سجل خلالها 118 هدفا وصنع 77.
وأصبح نيمار خامس صفقات الهلال الصيف الجاري، بعد كل من مالكوم وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش وكاليدو كوليبالي.
وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس البرازيلي الذي خاض معه 138 مباراة، سجل خلالها 71 هدفا وصنع 37.
ومع برشلونة خاض 186 مباراة، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76.