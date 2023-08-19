الهلال يقدم نيمار لاعبا رسميا في الفريق بحفل مبهر (فيديو)

قدم نادي الهلال السعودي لاعبه البرازيلي نيمار داسيلفا في حفل مبهر، اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، وبحضور 70 ألف مشجع.

وبعد نهاية الحفل، ستنطلق مباراة الهلال والفيحاء، التي تقام لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي.

الهلال افتتح موسمه في دوري روشن بانتصار عريض على أبها بثلاثة أهداف لهدف.

ودخل نيمار الملعب وهو يرتدي قميص الهلال، وقال في كلمته للجماهير: "سعيد بالتواجد اليوم، وسأقدم المزيد للجماهير الهلالية".