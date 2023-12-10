مصدر: كأس العالم للأندية آخر فرصة لكولر مع الأهلي
ما زال مستقبل السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، متأرجحًا، خاصة بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.
الأهلي يعاني حاليًا من نزيف نقاط غير معتاد في الدوري المصري، وأخيرًا التعادل مع يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.
وقبل ذلك، خسر الأهلي كأس السوبر الأفريقي، ثم خسر دوري السوبر الأفريقي خلال شهرين فقط.
وبسبب هذه النتائج يمر كولر بعلاقة متوترة مع جماهير النادي الأهلي، ولكن جاءت فرصة توقف الدوري ومشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية لتعيد الهدوء ولو مؤقتًا داخل أروقة النادي.
ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري، إذ ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والتي تقام يوم 12 من الشهر نفسه في السعودية.
وقال مصدر داخل النادي الأهلي، لـ"إرم نيوز"، إن محمود الخطيب رئيس النادي قرر حسم مصير كولر بعد مونديال الأندية.
وأوضح: "الخطيب منح كولر فرصة أخيرة وهي البطولة العالمية للأندية، وفي حالة ظهور الأهلي بمستوى جيد وتحقيق نتائج إيجابية، سيتم تجديد الثقة في المدرب السويسري".
وأضاف: "الأداء الجيد في كأس العالم سيمنح الفريق بعض الهدوء، ومع انخفاض صوت الانتقادات سيتم تدعيم الفريق بصفقات في الشتاء لمواصلة المنافسة على لقبي الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا".
أما في حالة الخروج المبكر وتقديم أداء غير مقنع، فسيقوم الخطيب بتوجيه الشكر إلى كولر، وسيعمل على فسخ التعاقد معه بالتراضي".
يذكر أن لجنة التخطيط في الأهلي قامت في وقت سابق بطلب عدة سير ذاتية لمدربين أجانب، تحسبًا لرحيل كولر، كي لا يتم تكرار أزمة موسيماني الذي رحل منتصف الموسم قبل الماضي دون توفير البديل.
ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي المصري إلى جدة على متن طائرة خاصة، بعد ظهر غد الإثنين، وتضم 23 لاعبًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
ويشارك في البطولة أيضا مانشستر سيتي بطل أوروبا، وفلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وكلوب ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.