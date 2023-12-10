مصدر: كأس العالم للأندية آخر فرصة لكولر مع الأهلي

الأهلي يعاني حاليًا من نزيف نقاط غير معتاد في الدوري المصري، وأخيرًا التعادل مع يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقبل ذلك، خسر الأهلي كأس السوبر الأفريقي، ثم خسر دوري السوبر الأفريقي خلال شهرين فقط.

وبسبب هذه النتائج يمر كولر بعلاقة متوترة مع جماهير النادي الأهلي، ولكن جاءت فرصة توقف الدوري ومشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية لتعيد الهدوء ولو مؤقتًا داخل أروقة النادي.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري، إذ ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والتي تقام يوم 12 من الشهر نفسه في السعودية.