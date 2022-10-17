تأخر انطلاق مباراة هال سيتي ضد برمنغهام في الشامبيونشيب لكبر جحم المرمى (فيديو)

تأخرت مباراة هال سيتي مع برمنغهام سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (التشامبيونشيب) بعد اكتشاف أن حجم المرميين كان خاطئًا مما اضطر معه مسؤولو المباراة لاستخدام منشار لخفض إحدى العارضات بمقدار بوصتين.

وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي ولكن ظهرت مشكلة في قائمي المرمى، وكان لا بد من تأجيل ركلة البداية لمدة 20 دقيقة حيث تم إصلاح المشكلة.

وأصدر هال سيتي بيانًا جاء فيه: "أبلغ مسؤولو المباراة النادي أن إطار المرمى بحاجة إلى تعديل وإعادة ضبط قبل بدء المباراة".

وأعلنت قناة "سكاي سبورتس" أن المشكلة تكمن في أن المرمى كان كبيرًا جدًا مع لقطات تظهر لمسؤولين يقيسون زوايا المرمى.

وبعد ذلك تم إنزال المرميين ووضعهما على جانب الملعب حيث كانت هناك حاجة إلى استخدام منشار يدوي للقطع والضبط على القياسات الصحيحة.