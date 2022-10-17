تأخر انطلاق مباراة هال سيتي ضد برمنغهام في الشامبيونشيب لكبر جحم المرمى (فيديو)
تأخرت مباراة هال سيتي مع برمنغهام سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (التشامبيونشيب) بعد اكتشاف أن حجم المرميين كان خاطئًا مما اضطر معه مسؤولو المباراة لاستخدام منشار لخفض إحدى العارضات بمقدار بوصتين.
وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي ولكن ظهرت مشكلة في قائمي المرمى، وكان لا بد من تأجيل ركلة البداية لمدة 20 دقيقة حيث تم إصلاح المشكلة.
وأصدر هال سيتي بيانًا جاء فيه: "أبلغ مسؤولو المباراة النادي أن إطار المرمى بحاجة إلى تعديل وإعادة ضبط قبل بدء المباراة".
وأعلنت قناة "سكاي سبورتس" أن المشكلة تكمن في أن المرمى كان كبيرًا جدًا مع لقطات تظهر لمسؤولين يقيسون زوايا المرمى.
وبعد ذلك تم إنزال المرميين ووضعهما على جانب الملعب حيث كانت هناك حاجة إلى استخدام منشار يدوي للقطع والضبط على القياسات الصحيحة.
وكانت مباراة مباراة ليدز يونايتد وآرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قد توقفت مؤقتًا أيضًا بعد فترة وجيزة من انطلاقها بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ملعب ليدز.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في مشاكل لأنظمة اتصالات الحكم مع مساعديه، مما جعلهم غير قادرين على التواصل مع حكم الفيديو المساعد الموجود في غرفة بالملعب.
وبعد توقف المباراة نحو 10 دقائق، تحدث الحكم إلى كلا المديرين الفنين ثم طلب من الفريقين العودة إلى غرفة الملابس وسط صيحات الاستهجان من الجماهير في الملعب.