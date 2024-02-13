انفعال عبدالواحد السيد على ناشئ الزمالك (فيديو)

وأبدى عمار ياسر غضبه بعد خروجه في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام الأهلي، وترك الملعب غاضبًا واتجه إلى غرفة خلع الملابس.

وخرج عبدالواحد السيد وراء اللاعب الشاب فورًا، وانفعل عليه، وطالبه بالعودة إلى الملعب مرة أخرى والجلوس على مقاعد البدلاء.