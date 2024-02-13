انفعال عبدالواحد السيد على ناشئ الزمالك (فيديو)
انفعل عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، على اللاعب عمار ياسر مهاجم فريق 2005، بعد استبداله أمام الأهلي في بطولة دوري الجمهورية للشباب التي أقيمت على ملعب نادي الزمالك وشهدت فوز الفريق الأحمر.
حقق فريق النادي الأهلي مواليد 2005 الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين
وأبدى عمار ياسر غضبه بعد خروجه في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام الأهلي، وترك الملعب غاضبًا واتجه إلى غرفة خلع الملابس.
وخرج عبدالواحد السيد وراء اللاعب الشاب فورًا، وانفعل عليه، وطالبه بالعودة إلى الملعب مرة أخرى والجلوس على مقاعد البدلاء.
وحقق فريق النادي الأهلي مواليد 2005 الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين ضمن المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية للناشئين.
سجل أهداف الأهلي محمد أحمد “شيبا” في الشوط الأول، وأضاف محمد رأفت الهدف الثاني خلال الشوط الثاني.